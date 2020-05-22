В больницы с коронавирусом за сутки попали 30 белгородцев

На 22 мая больше всего заболевших по-прежнему в Белгороде — 329. В Старом Осколе заразился 221 человек, в Белгородском районе — 178, в Валуйском горокруге — 169.
Меньше всего больных — в Ровеньском районе (два человека), Ивнянском районе (семь человек) и Грайворонском городском округе (15 человек). Также в Белгородской области лечится восемь больных из других регионов.
Выздоровели за весь период 492 человека. Больше всего — 90 — в Старооскольском городском округе. В Белгороде таких насчитывается 76 человек, в Белгородском районе — 68, в Валуйском горокруге — 53.
Из больниц выписали 198 человек, лечившихся дома — 294. Ещё 73 белгородца выписали из обсерватора в Валуйском горокруге.
Умерли от коронавируса 13 человек.