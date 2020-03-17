Почтовики помогают в поисках родственников погибших в годы войны моряков

«Почтальоны – уникальные в данной ситуации люди. Они могут работать адресно, многие лично знают людей на своих участках, а люди им доверяют, - объясняет Константин. – В одном из городов был случай – почтальон пришел по адресу, а там уже другие люди живут. Пообщался с соседями, и они ему подсказали, где найти предыдущих жильцов. В итоге так нашли еще одну семью».