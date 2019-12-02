Белгородцы взыскали с управляющей компании 140 тысяч рублей за затопленную квартиру

Ранее с иском в суд обратились супруги из Губкина, чью квартиру затопило через стыки плит дома и прорыва стояка на одном из этажей. Управляющую компанию обязали возместить ущерб и выплатить компенсацию морального вреда в общем размере 70 тыс. рублей каждому супругу.
Документы поступили на исполнение в Губкинский райотдел судебных приставов, уточнили в региональном УФССП. Главу компании предупредили о последствиях, после чего он оплатил задолженность в полном объёме.
О работе управляющих компаний мы часто узнаём уже по итогам – от судебных приставов. В ноябре губернатор области анонсировал, что УК будут контролировать жёстче.
ИА «Бел.Ру» опубликовало в последние недели осени сразу несколько материалов по управляющим компаниям: о том, куда и как жаловаться на недостатки капремонта, о том, почему управляющие компании завышали тарифы, о противодействии жителей домов и управляющих компаний и о том, что взносы на капремонт в Белгородской области с нового года вырастут.