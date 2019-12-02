Белгородцы взыскали с управляющей компании 140 тысяч рублей за затопленную квартиру

ИА «Бел.Ру» опубликовало в последние недели осени сразу несколько материалов по управляющим компаниям: о том, куда и как жаловаться на недостатки капремонта, о том, почему управляющие компании завышали тарифы, о противодействии жителей домов и управляющих компаний и о том, что взносы на капремонт в Белгородской области с нового года вырастут.