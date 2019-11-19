Белгородские управляющие компании будут контролировать жёстче

Я посчитал, что за год население нашей области вносит более 4 млрд рублей на содержание жилых помещений в многоэтажках. Эта сумма в 2,5 раза выше сборов на капремонт. Огромные средства! И расходоваться управляющими компаниями они должны максимально прозрачно. Поручил Правительству области усилить контроль этого вопроса. Евгений Савченко