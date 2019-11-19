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Posted 19 ноября 2019, 17:07

Published 19 ноября 2019, 17:07

Modified 20 августа 2024, 01:44

Updated 20 августа 2024, 01:44

Белгородские управляющие компании будут контролировать жёстче

Белгородские управляющие компании будут контролировать жёстче

19 ноября 2019, 17:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Вечером 19 ноября на странице главы региона в соцсети появился пост о том, что население области вносит более 4 млрд рублей на содержание помещений в многоэтажках, но контроль расходования этих средств управляющими компаниями на сегодня недостаточен.

Губернатор призвал управляющие компании расходовать эти средства максимально прозрачно, а правительство – усилить контролирующие меры по этому вопросу.

Я посчитал, что за год население нашей области вносит более 4 млрд рублей на содержание жилых помещений в многоэтажках. Эта сумма в 2,5 раза выше сборов на капремонт. Огромные средства! И расходоваться управляющими компаниями они должны максимально прозрачно. Поручил Правительству области усилить контроль этого вопроса. Евгений Савченко

Напомним, что в Белгородской области всего 138 управляющих копаний. О повышениях тарифов, проблемах и вседозволенности таких организаций в сентябре писали корреспонденты ИА «Бел.Ру». А о взаимоотношениях управляющих компаний с жителями многоквартирных домов можно почитать в нашем материале.

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#Новости#Город#Тарифы#Управляющие компании#Многоквартирные дома#Контроль
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