Белгородские управляющие компании будут контролировать жёстче

Posted 19 ноября 2019, 17:07
Published 19 ноября 2019, 17:07
Modified 20 августа 2024, 01:44
Updated 20 августа 2024, 01:44
Вечером 19 ноября на странице главы региона в соцсети появился пост о том, что население области вносит более 4 млрд рублей на содержание помещений в многоэтажках, но контроль расходования этих средств управляющими компаниями на сегодня недостаточен.
Губернатор призвал управляющие компании расходовать эти средства максимально прозрачно, а правительство – усилить контролирующие меры по этому вопросу.
Я посчитал, что за год население нашей области вносит более 4 млрд рублей на содержание жилых помещений в многоэтажках. Эта сумма в 2,5 раза выше сборов на капремонт. Огромные средства! И расходоваться управляющими компаниями они должны максимально прозрачно. Поручил Правительству области усилить контроль этого вопроса. Евгений Савченко
Напомним, что в Белгородской области всего 138 управляющих копаний. О повышениях тарифов, проблемах и вседозволенности таких организаций в сентябре писали корреспонденты ИА «Бел.Ру». А о взаимоотношениях управляющих компаний с жителями многоквартирных домов можно почитать в нашем материале.