Капремонт на гарантии: куда жаловаться, если протекла крыша

Posted 22 ноября 2019, 13:43
Published 22 ноября 2019, 13:43
Modified 1 декабря 2024, 07:59
Updated 1 декабря 2024, 07:59
Ни для кого не секрет, что жители старых многоэтажек мечтают о капремонте годами, а то и десятилетиями. Только вот далеко не всегда работы заканчиваются решением всех проблем и налаживанием быта.
Течёт ручей, бежит ручей…
Самой распространённой жалобой на последствия капремонта были и остаются протекания. Течёт всё: крыши, трубы, а в некоторых домах и квартирах – ещё и стены. В последнем случае причина кроется в некачественном заполнении швов на стыке стен, если квартира или комната расположены в углу дома.
В «Чёрный список» ИА «Бел.Ру» на капремонты, а точнее, их качество жалуются регулярно. Так, Александр в самом начале года столкнулся с тем, что компания ООО «СМП» в самый разгар ремонт решила уйти в новогодний отпуск. Перед праздниками рабочие разломали и бросили часть дома.
По словам Александра, ремонт должны были закончить ещё в сентябре 2018 года, но по факту работы затянулись и продолжались как минимум половину зимы. И было бы всё приемлемо и терпимо, если бы речь шла об отделочных работах или покраске фасада. Но у жителей домов № 173 и №179 на проспекте Богдана Хмельницкого начала сильно течь крыша. Жители написали несколько жалоб, они находились на рассмотрении, что занимает определённое время. Вода, естественно, решений комиссии не ожидала и продолжала течь. Немного спасало ситуацию то, что периодически ударял мороз и схватывал потоки.
С начала года нам всё обещают принять меры для исправления ситуации, собрали леса, торжественно носят их вокруг дома, но эффекта пока никакого. Заявления написаны, находятся в стадии рассмотрения в соответствии с действующим законодательством, а вода как лилась так и льётся. Если бы в январе не было морозов, от которых больше толку, чем от горе-работников, мы бы уже утонули (на что, вероятно, и надеются работники, причастные к этому безобразию). Александр, из жалобы в «Чёрный список»
История с этими домами продолжается до сих пор. Александр обращался в Департамент городского хозяйства администрации г. Белгорода и жаловался на Фонд содействия реформированию ЖКХ, который должен был контролировать подрядчика. В департаменте ответили, что повлиять на организацию не могут, потому что Фонд – областной, а департамент – городской. Подрядчик в итоге закрепил некое подобие навеса для слива воды с крыши, но перекрыл им водосток. Все свои «косяки» организация должна была исправить до 1 ноября, но с работой над ошибками не справилась.
На последствия капремонта жалуется Геннадий, живущий в доме № 2 по улице Спортивная. По словам мужчины, капитальный ремонт был проведён в 2016 году, подрядчиком выступила компания ООО «Интердизайн». В доме уже на следующий год прохудилась крыша, был выполнен гарантийный ремонт. Однако потолок это не вылечило: крыша продолжает протекать, в доме завелась плесень и осыпаются потолки.
Белгородка Ирина сообщает, что в квартире её мамы, проживающей в доме № 1Б на улице Макаренко, тоже протекает крыша. Только здесь вода оказалась с сюрпризом: через перекрытия в жилые комнаты просачивается вода с голубиным помётом. Устранением недостатков капремонта, по словам женщины, никто не занимается. Управляющая компания отсылает в вышеупомянутый Фонд, и дальше дело не идёт.
Ольга Демидова пожаловалась на сайте «Народной экспертизы» на то, что после ремонта вода течёт по стене в её квартире. Жалоба была размещена 8 октября, но на неё никак не отреагировали. Тогда женщина дополнила своё обращение припиской, что раз уж реакции нет, то она намерена жаловаться выше. Администрация Белгорода ответила 8 ноября и сообщила, что все необходимые работы выполнили.
Кроме водной стихии белгородцев, переживших капремонт в своих квартирах, поджидают остатки стройматериалов, брошенных посреди двора, а то и вообще рядом с подъездом. Также в некоторых домах после ремонта пропадает тяга в дымоходе, владельцы газовых колонок сталкиваются с опасной ситуацией: газ идёт, а огонь не горит.
О ходе ремонта и сроках устранения дефектов
Редакция «Бел.Ру» обратилась с запросом в областной департамент ЖКХ. Нам рассказали, что за этот год по плану капитальный ремонт должен пройти в 242 многоквартирных домах. А работы выделили более 1,6 млрд рублей. В эту сумму входит также замена 160 лифтов, которые обошлись в 341 млн рублей.
По состоянию на 20 ноября 2019 года все работы выполнены на 94%. В департаменте также отметили, что в прошлом и этом году все капремонты были проведены местными подрядчиками. Всего капремонтом занималось 24 организации. Единственное исключение за этот период – замена лифтов. Её выполняли две организации из Москвы.
Всего на территории региона выполнять капитальный ремонт домов могут 79 организаций. Из них 48 компаний – местные, а 31 организация зарегистрирована за пределами области.
Не отрицают в ведомстве и тот факт, что в ходе работ случаются отступления от проектной документации. Все нарушения фиксируются в акте и должны быть устранены. Заниматься этим должен Фонд содействия реформированию ЖКХ области. Приёмка работ должна быть подписана только после устранения всех выявленных нарушений.
Иногда капремонту препятствуют сами жители домов, не пуская в свои квартиры и отказываясь от замены труб и электропроводки.
Контролировать качество капремонта должен вышеупомянутый Фонд, собственники или управляющие компании. Причём промежуточные акты проверки должны подписываться еженедельно. Стоит отметить, что 6 ноября на совещании в мэрии Юрий Галдун поинтересовался, следит ли кто-то из руководителей управляющих компаний за качеством ремонта на своих объектах. Утвердительно ответил только один человек.
В департаменте на некачественный капремонт советуют жаловаться в Фонд, который расположен по адресу: Белгород, Белгородский проспект, дом 85-а, 4 этаж, приёмная исполнительного директора.
При этом в ведомстве отметили, что гарантия на капремонт составляет 5 лет или 60 месяцев с момента подписания акта приёма-передачи результатов выполненных работ. Подрядчик обязан устранить недочёты работы в течение месяца с момента получения уведомления об устранении дефектов. Но, как видно на конкретных примерах, не всегда все происходит так, как должно быть. И многие белгородцы годами ждут исправления ремонта недобросовестными подрядчиками.