Капремонт на гарантии: куда жаловаться, если протекла крыша

С начала года нам всё обещают принять меры для исправления ситуации, собрали леса, торжественно носят их вокруг дома, но эффекта пока никакого. Заявления написаны, находятся в стадии рассмотрения в соответствии с действующим законодательством, а вода как лилась так и льётся. Если бы в январе не было морозов, от которых больше толку, чем от горе-работников, мы бы уже утонули (на что, вероятно, и надеются работники, причастные к этому безобразию). Александр, из жалобы в «Чёрный список»