Заплатить по счетам: почему управляющие компании Белгорода завышают тарифы

Жалобы белгородцев распространяются не только на завышенные тарифы, но и на то, что им приходится оплачивать услуги, которые по факту не предоставляются. Так, Алексей из дома № 38а по улице Губкина сообщает, что жители дома вынуждены оплачивать пожарно-охранную сигнализацию, которая с 2011 года не работает. Ответа от УК жители не получили, а за восемь лет эта колонка из платёжки так и не исчезла.