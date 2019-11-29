Заплатить по счетам: почему управляющие компании Белгорода завышают тарифы

Posted 29 ноября 2019, 14:10
Published 29 ноября 2019, 14:10
Modified 1 декабря 2024, 08:43
Updated 1 декабря 2024, 08:43
Управление государственного жилищного надзора Белгородской области провело несколько внеплановых проверок на соответствие тарифов управляющих компаний требованиям законодательства. Понятно, что нет дыма без огня: жители многоквартирных домов жаловались на завышение тарифов.
Жалобы белгородцев распространяются не только на завышенные тарифы, но и на то, что им приходится оплачивать услуги, которые по факту не предоставляются. Так, Алексей из дома № 38а по улице Губкина сообщает, что жители дома вынуждены оплачивать пожарно-охранную сигнализацию, которая с 2011 года не работает. Ответа от УК жители не получили, а за восемь лет эта колонка из платёжки так и не исчезла.
Наталья Гуленко жалуется, что в доме № 118 на Садовой с августа 2017 года по август 2019 года тариф на электричество на общедомовые нужды вырос в 15 раз. Управляющая компания при этом отмалчивается. Дом введён в эксплуатацию в 2014 году. В городской администрации ответили, что УК произведёт корректировку норматива и сделает перерасчёт.
Ещё в одном доме УК подняла тариф на 9,2 % при индексе инфляции в 4,4 %. В отношении ООО «Восход» прокуратура Белгорода провела проверку и также потребовала осуществить перерасчёт.
В прокуратуре сообщили, что УК «Русь» в квитанциях за июль 2019 года отдельной строкой выставила плату за экспертное обслуживание лифтов, которое провели в марте 2018 года. Аналогичные нарушения были выявлены ведомством в деятельности ООО «УО Молодёжная», ООО «УК Стройэксплуатация», ООО «ЖЭК Свой дом» и ООО «Благострой-С».
В Белгороде без малого 2 000 многоквартирных домов. До 15 рублей за каждый квадратный метр жилья платит 51 % от всех МКД города (1 080 домов). От 15 рублей до 22 рублей платит ещё 876 домов. Это 44 % от общего числа. И только 5 % от всех МКД города платит свыше 22 рублей. Эти 98 домов относятся к новостройкам, в которых есть консьерж, сторож, в холле разбит мини-сад и подобные блага элитных строений. Стоит отметить, что существует определённый минимальный перечень услуг и тарифов на обслуживание МКД. Эти нормы обойти никак нельзя, они продиктованы стандартами санитарной безопасности, гигиены и т. д.
От суммы, собранной с жителей дома, около 30 % идёт на обслуживание общего имущества МКД. Около 55 % уходит на зарплату сотрудникам УК. Остальное – налоги и прочие расходы.
Размер платы за услуги, оказываемые управляющими компаниями, устанавливается только общим собранием собственников. Решение оформляется протоколом, в котором согласовываются условия договора управления домом. Подписывается договор двумя сторонами: собственником каждой квартиры и руководителем УК.
Естественно, в этом документе есть и перечень услуг, и их стоимость. Однако столь простая в теории схема в реальной жизни не работает. Люди инертны, на общее собрание жителей дома выходит хорошо, если треть.
Чтобы принять решение по утверждению тарифа, нужно 50 % людей на собрании – это много. Поэтому во всех наших белгородских договорах управляющие компании добавляют, что в случае если за год общего собрания не было, то УК может в одностороннем порядке поднять размер платы. Не произвольно, кто как хочет, а на процент инфляции. Михаил Бредихин, начальник управления государственного жилищного надзора Белгородской области
В области есть индекс потребительских цен, который подтверждается официальной справкой Росстата региона. Стоит отметить, что индексов несколько: на продукты, на товары и услуги, а также на жилищные услуги. То есть УК не может взять процент «продуктовой» инфляции и записать его к себе, даже если он будет выше.
Плату по закону можно изменять не чаще одного раза в год. По истечении срока, если в УК не поступило протокола о решении изменить размер платы, они просто обращаются к справке Росстата и повышают на этот допустимый коэффициент. Михаил Бредихин, начальник управления государственного жилищного надзора Белгородской области
Некоторые УК просто услышали от коллег, что можно написать в договоре про право самостоятельно повышать стоимость услуг, применять индекс инфляции и каждый год обновлять данные. Но так как индексов этих много, надо писать нормальный индекс. Свой.
В ведомстве подчёркивают, что злостных нарушителей в плане завышения тарифов в Белгороде нет. От общего количества поступающих в жилнадзор обращений в эту категорию попадают 9 %, из которых только 3−4 % подтверждаются после проверки инспектором.
Некоторые компании просто не разбираются в терминологии и законодательстве. Мы действительно выявили нарушения, провели проверку и поговорили с руководителями. Оказалось, что они просто вписали не свой индекс. Когда обсуждали вопрос с жителями дома, разговор шёл о 4,4 %, а когда пришло время индексировать, то подняли на 9,2 %. В итоге управляющим компаниям было выдано предписание на перерасчёт на общую сумму 620 тысяч. Михаил Бредихин, начальник управления государственного жилищного надзора Белгородской области
В жилищные услуги входит ремонт, содержание и управление домом. К коммунальным относится снабжение жителей дома водой, газом и электричеством.
В управлении жилнадзора нам рассказали о существовании сервиса, который помогает людям следить за состоянием дома и отслеживать изменения в документации своей УК. Проблема в том, что о существовании и возможностях ГИС ЖКХ мало кто вообще имеет представление. На сайте есть информация обо всех домах, управляющих компаниях и перечне предоставляемых ими услуг.