Взносы на капремонт домов в Белгородской области увеличатся

В постановлении говорится, что с нового года жители многоквартирных домов будут платить на 25 копеек больше за каждый квадратный метр своего жилья. При этом минимальный размер взноса составит 8,8 рубля за квадратный метр для жителей домов с лифтами и 8,5 рубля для домов, где они отсутствуют.