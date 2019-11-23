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Posted 23 ноября 2019, 13:50

Published 23 ноября 2019, 13:50

Modified 1 декабря 2024, 08:43

Updated 1 декабря 2024, 08:43

Взносы на капремонт домов в Белгородской области увеличатся

Взносы на капремонт домов в Белгородской области увеличатся

23 ноября 2019, 13:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Капремонт
С 2020 года в регионе увеличат сумму взносов на капитальный ремонт домов.

Евгений Савченко подписал постановление, согласно которому с 2020 года увеличится минимальный размер взносов на капитальный ремонт МКД. Документ был подписан 18 ноября 2019 года.

В постановлении говорится, что с нового года жители многоквартирных домов будут платить на 25 копеек больше за каждый квадратный метр своего жилья. При этом минимальный размер взноса составит 8,8 рубля за квадратный метр для жителей домов с лифтами и 8,5 рубля для домов, где они отсутствуют.

Стоит отметить, что уплата взносов не гарантирует своевременного ремонта, а «капиталка» не обещает дальнейшего беспроблемного существования дома. Ранее Савченко призвал правительство области усилить контроль за управляющими компаниями.

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#Новости#Общество#Капремонт#Новости Белгорода#Мкд
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