Взносы на капремонт домов в Белгородской области увеличатся

Posted 23 ноября 2019, 13:50
Published 23 ноября 2019, 13:50
Modified 1 декабря 2024, 08:43
Updated 1 декабря 2024, 08:43
Евгений Савченко подписал постановление, согласно которому с 2020 года увеличится минимальный размер взносов на капитальный ремонт МКД. Документ был подписан 18 ноября 2019 года.
В постановлении говорится, что с нового года жители многоквартирных домов будут платить на 25 копеек больше за каждый квадратный метр своего жилья. При этом минимальный размер взноса составит 8,8 рубля за квадратный метр для жителей домов с лифтами и 8,5 рубля для домов, где они отсутствуют.
Стоит отметить, что уплата взносов не гарантирует своевременного ремонта, а «капиталка» не обещает дальнейшего беспроблемного существования дома. Ранее Савченко призвал правительство области усилить контроль за управляющими компаниями.