Отопительное фиаско в Белгороде: итоги первой недели отопительного сезона

Согласно распоряжению мэрии, 7 октября первыми тепло должны были получить жители многоквартирных домов. Перестали ли мёрзнуть белгородцы спустя неделю? Или до сих пор приходится «работать на аптеку» из-за холода в квартирах и греться обогревателями? Журналисты ИА «Бел.Ру» подводят итоги первой недели отопительного сезона в областном центре.
По традиции в первую очередь подали отопление в учебные заведения и учреждения здравоохранения города. Для них отопительный сезон стартовал с 23 сентября – на неделю раньше, чем в прошлом году. С 24 сентября тепло дали и в Старом Осколе. Там батареи заработали в помещениях образовательных учреждений и объектов здравоохранения округа.
Несмотря на установленные нормативы, при которых отопительный сезон в многоквартирных домах должен начаться после того, как среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 °С в течение пяти дней подряд, люди стали активно жаловаться на холод в квартирах в социальных сетях и «Чёрном списке» ИА «Бел.Ру ещё с середины сентября.
Свои претензии они адресовали коммунальщикам и чиновникам. В свою очередь ответственные ведомства отметили, что включать отопление из-за скачков температуры по первому возгласу людей невозможно. Сети могут не выдержать, а это приведёт к печальным последствиям: порывам, затоплению и отсутствию тепла в квартирах зимой. Во многих регионах страны чиновники воспользовались началом отопительного сезона как удачным моментом для собственного пиара, устроив «отопительный флешмоб», раздавая пустые обещания о скорейшем начале подачи тепла в квартиры.
В свою очередь губернатор Белгородской области ещё 1 октября попросил разработать новые стандарты для начала отопительного сезона в многоквартирных домах, не учитывая нормы советских времён и не ожидая среднесуточных +8 °С. Однако к ускорению подачи тепла в городе это не привело – прошло две недели, а отопление во многие дома не поступило до сих пор.
И в то время, пока жители областного центра ожидали постановления мэрии о начале отопительного сезона, люди использовали подручные средства, чтобы согреть себя и своих детей. К сожалению, некоторые из белгородцев не дожили до подачи тепла всего три дня.
Так, ночью 4 октября на улице Конева, 5 в Белгороде в пожаре погибли женщина и ребёнок, ещё один малолетний пострадал, его доставили в больницу, где он скончался спустя три дня в результате отравления продуктами горения. Предварительная причина трагедии – короткое замыкание из-за работы обогревателя.
И вот 7 октября на сайте мэрии появилось распоряжение о начале отопительного сезона в Белгороде. Первыми тепло должны были получать жители многоквартирных домов. Затем батареи потеплеют в учебных и культурных заведениях, в административных зданиях. После к отоплению подключат промышленные объекты, склады, гаражи и остальных потребителей. Однако официальный старт отопительного сезона был лишь на бумаге, а по факту отопление дали «наполовину».
На начало недели батареи оставались холодными во многих домах на улице Губкина и в центре города. Жаловались на холод и в доме № 71 по улице Победы, и в доме № 78 на Преображенской, на Мичурина и Мокроусова.
«Отопительный коллапс» настиг квартиры белгородцев, где батареи заработали «наполовину». В начале недели в квартирах дома № 127 по улице Чумичова, на Мокроусова, № 7, № 21 и в доме № 41 по улице Губкина отопление появилось в одной или нескольких комнатах.
У меня многодетная семья, и двое моих маленьких детей до сих пор спят в неотапливаемых комнатах. В комнате, где спит моя дочь, которой ещё нет и двух лет, просто ледник. Там не холодно, а именно ледник и сильно влажно. В городе третий день подключают отопление, а мои несовершеннолетние дети и восьмидесятилетняя бабушка до сих пор мёрзнут. Очень хочется тепла. Как можно допустить, чтобы дети и старый человек мёрзли?Оксана, жалоба в «Чёрный список»
По данным городской администрации, в связи с большой протяжённостью сетей теплоснабжения и количеством потребителей тепло в дома должны были дать в течение трёх дней, то есть до 9 октября. Это обусловлено инженерной необходимостью. Требуется регулировка давления и температуры для выравнивания показателей после запуска тепла на очередную группу потребителей.
Однако жалобы в «Чёрный список» от белгородцев стали поступать ещё активнее, даже спустя три дня после «фальстарта» сезона тепла в Белгороде.
10 октября нам написал Егор с сообщением о том, что на Михайловском шоссе, 26 в ряде квартир до сих пор отсутствует тепло, а «даже там, где ещё вчера оно было – сегодня нет».
Если тепло и есть, то назвать это отоплением язык не поворачивается. А мы продолжаем греться газом и обогревателем за свои деньги, за заранее оплаченное тепло. Администрация города, будет ли дана адекватная оценка срыву отопительного сезона РЭУ-З?сообщение из «Чёрного списка»
Третий год подряд проблема с началом подачи тепла происходит и в ряде квартир в доме № 31 по ул. 1-й Центральной. По словам нашей читательницы Натальи, в некоторых квартирах после официальной подачи отопления батареи так и остаются холодными.
Мы, конечно, с собственниками в самостоятельном порядке ходим по подвалу и пытаемся сливать воду из системы отопления. Но, простите, кто нам сделает перерасчёт за якобы поставленное тепло и оказанные услуги по содержанию МКД. ООО «Первая сервисная компания по жилью», неужели сложно было предположить, что и в текущий отопительный сезон ситуация будет аналогичной? К сожалению, заявки, оставленные диспетчеру управляющей компании, положительного результата не дали.сообщение из «Чёрного списка»
После объявленного отопительного сезона не почувствовали тепла и жители Крейды. Семьи с маленькими детьми «просыпаются на улице», а после жалоб в РЭУ оказалось, что их дома к теплу подключены, но не все стояки.
За ночь температура так опускается, что утром кажется, что проснулся на улице. Маленький ребёнок (7 месяцев) спит в уличной одежде! Когда закончится это издевательство?Антон Сычев, сообщение из «Чёрного списка»
В середине первой недели отопительного сезона тепло отсутствовало и в доме № 16 по улице Королёва, и в доме № 71 по улице Садовой, по адресу ул. Вокзальная, 28, ул. Б. Хмельницкого, 134а и Гражданскому проспекту, 2. Кроме этого, люди не понимают, почему они платят круглый год за непредоставляемую услугу.
Если это какой-то закон, то не пора ли его менять? Нам говорят, это для того, чтобы зимой платить меньше. Вы меня извините, я готов платить зимой больше, но при условии, что получаю эту услугу, а так, получается, денежку с нас берут, а дальше – теплосети говорят, что УК не включает, УК говорит, что мэр не дал указания.Владимир, жалоба в «Чёрный список»
8 октября на сайте мэрии появилась запись, посвящённая старту отопительного сезона, согласно которой отопление должны были получить не менее 90 % многоквартирных домов, а по вопросам теплоснабжения заработала горячая линия 32-28-16. Но, как оказалось, она не работает.
Дозвониться на горячую линию по вопросам отопления попробовали активисты местного отделения ОНФ. По словам сопредседателя штаба ОНФ в Белгородской области Александра Ахтырского, линия постоянно занята. Активисты уже попросили мэра Белгорода организовать бесперебойный приём звонков местных жителей.
Жаловались на работу горячей линии по теплу и в «Чёрном списке» ИА «Бел.Ру». Как её саркастично назвал автор одной из жалоб – «холодная горячая линия».
Как насмешка над жалобами жителей Белгорода на несостоятельность ответственных лиц в сфере ЖКХ, сорвавших отопительный сезон, – предложение звонить на «горячую», но к сожалению столь же несостоятельную линию по причине отсутствия таковой.1985 и старше
В целом количество жалоб на отопление в «Чёрном списке» ИА «Бел.Ру» за первую отопительную неделю в Белгороде побило все рекорды: с 7 по 14 октября в ЧС поступило 38 жалоб, из них 21 обращение касалось темы отопления. Вернее, его отсутствия.
Из года в год отопительный сезон в Белгороде стартует с одними и теми же проблемами, Люди массово жалуются на отсутствие тепла, называя конкретные адреса и управляющие компании, акцентируя внимание на систематически повторяющихся из года в год нарушениях при старте отопительного сезона. Но выводы УК сделать не в состоянии, и должностные лица, ответственные за исполнение распоряжений, остаются безнаказанными.
ИА «Бел.Ру» продолжит следить за развитием ситуации.