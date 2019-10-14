Отопительное фиаско в Белгороде: итоги первой недели отопительного сезона

У меня многодетная семья, и двое моих маленьких детей до сих пор спят в неотапливаемых комнатах. В комнате, где спит моя дочь, которой ещё нет и двух лет, просто ледник. Там не холодно, а именно ледник и сильно влажно. В городе третий день подключают отопление, а мои несовершеннолетние дети и восьмидесятилетняя бабушка до сих пор мёрзнут. Очень хочется тепла. Как можно допустить, чтобы дети и старый человек мёрзли?Оксана, жалоба в «Чёрный список»