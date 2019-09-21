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Posted 21 сентября 2019, 08:12

Published 21 сентября 2019, 08:12

Modified 20 августа 2024, 04:33

Updated 20 августа 2024, 04:33

Школы и больницы Белгорода начнут отапливать с 23 сентября

Школы и больницы Белгорода начнут отапливать с 23 сентября

21 сентября 2019, 08:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Больницы
Подавать отопление в жилые дома мэрия пока не планирует.

В Белгороде с понедельника, 23 сентября, включат отопление в учебных заведениях и учреждениях здравоохранения. Распоряжение о подаче тепла подписал первый заместитель мэра Василий Голиков.

Жильцов многоквартирных домов отопительный сезон пока не ожидает. Отопление начнут подавать только в том случае, если в течение пяти дней температура воздуха будет ниже +8 °С. По данным департамента городского хозяйства и Росгидромета, до 24 сентября температура составит от +8,2 °С до +10,6 °С.

В мэрии Белгорода отметили, что к отопительному сезону готовы 66 котельных города. Для бесперебойной работы зимой на теплосетях летом прошли гидравлические испытания. В случае внештатных ситуаций подготовлен аварийный запас топлива.

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