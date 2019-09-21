Школы и больницы Белгорода начнут отапливать с 23 сентября

Жильцов многоквартирных домов отопительный сезон пока не ожидает. Отопление начнут подавать только в том случае, если в течение пяти дней температура воздуха будет ниже +8 °С. По данным департамента городского хозяйства и Росгидромета, до 24 сентября температура составит от +8,2 °С до +10,6 °С.