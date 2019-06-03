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Posted 3 июня 2019, 06:25

Published 3 июня 2019, 06:25

Modified 20 августа 2024, 03:12

Updated 20 августа 2024, 03:12

Минстрой хочет пресечь отопление квартир за счёт соседей

Минстрой хочет пресечь отопление квартир за счёт соседей

3 июня 2019, 06:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Недобросовестные россияне подтолкнули властей к отказу от обязательной установки поквартирных счётчиков тепла в новых домах.

Поводом для инициативы, отправленной Минстроем в Минэнерго, МЭР и антимонопольную службу, стали злоупотребления некоторых жильцов: они перекрывают в своих квартирах вентили, а помещения обогревают за счёт соседей через стены, пол и потолок. Существование подобной практики «РГ» подтвердили в Национальном центре общественного контроля в сфере ЖКХ.

Вызвал у Минстроя сомнения и принцип подсчёта тепла, уходящего на обогрев жилья. По мнению ведомства, приборы учёта не в состоянии определить фактическое потребление энергии в каждом помещении. При этом, когда один собственник уменьшает температуру, то другому приходится тратить на обогрев своей квартиры на 20 % тепла больше. Ещё одним негативным фактором министерство называет высокую стоимость приборов учёта.

В то же время эксперты, согласные с наличием проблемы, считают неверным полностью отказываться от счётчиков. По их мнению, хватит и введения минимального порога потребления по индивидуальным приборам.

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#Новости#Общество#Счётчики#Минстрой#Тепло#Отопление
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