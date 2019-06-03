Минстрой хочет пресечь отопление квартир за счёт соседей

Вызвал у Минстроя сомнения и принцип подсчёта тепла, уходящего на обогрев жилья. По мнению ведомства, приборы учёта не в состоянии определить фактическое потребление энергии в каждом помещении. При этом, когда один собственник уменьшает температуру, то другому приходится тратить на обогрев своей квартиры на 20 % тепла больше. Ещё одним негативным фактором министерство называет высокую стоимость приборов учёта.