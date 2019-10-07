В Белгороде начался отопительный сезон

Напомним, что школы и больницы Белгорода начали отапливать с 23 сентября. Евгений Савченко при этом предлагал пускать тепло не при положенных восьми градусах, а тогда, когда этого захотят люди. Ростехнадзор нашёл в Белгороде и ещё пяти муниципалитетах нарушения при подготовке к отопительному сезону.