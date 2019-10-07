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Posted 7 октября 2019, 08:01

Published 7 октября 2019, 08:01

Modified 20 августа 2024, 02:01

Updated 20 августа 2024, 02:01

В Белгороде начался отопительный сезон

В Белгороде начался отопительный сезон

7 октября 2019, 08:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Белгорода
С 7 октября тепло подадут в жилые дома и учебные заведения.

В областном центре открывается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение появилось на сайте мэрии.

Первыми тепло получат жители многоквартирных домов. Затем батареи потеплеют в учебных учреждениях и культурных заведениях, в административных зданиях. После к отоплению подключат промышленные объекты, склады, гаражи и остальных потребителей.

Напомним, что школы и больницы Белгорода начали отапливать с 23 сентября. Евгений Савченко при этом предлагал пускать тепло не при положенных восьми градусах, а тогда, когда этого захотят люди. Ростехнадзор нашёл в Белгороде и ещё пяти муниципалитетах нарушения при подготовке к отопительному сезону.

В Старом Осколе тепло в многоквартирные дома подали раньше – с 30 сентября.

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