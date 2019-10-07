В Белгороде начался отопительный сезон

Posted 7 октября 2019, 08:01
Published 7 октября 2019, 08:01
Modified 20 августа 2024, 02:01
Updated 20 августа 2024, 02:01
В областном центре открывается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение появилось на сайте мэрии.
Первыми тепло получат жители многоквартирных домов. Затем батареи потеплеют в учебных учреждениях и культурных заведениях, в административных зданиях. После к отоплению подключат промышленные объекты, склады, гаражи и остальных потребителей.
Напомним, что школы и больницы Белгорода начали отапливать с 23 сентября. Евгений Савченко при этом предлагал пускать тепло не при положенных восьми градусах, а тогда, когда этого захотят люди. Ростехнадзор нашёл в Белгороде и ещё пяти муниципалитетах нарушения при подготовке к отопительному сезону.