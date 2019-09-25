Отопительный сезон в Старом Осколе начали на день позже Белгорода

Posted 25 сентября 2019, 10:35
Published 25 сентября 2019, 10:35
Modified 20 августа 2024, 03:18
Updated 20 августа 2024, 03:18
С 24 сентября батареи заработали в помещениях образовательных учреждений и объектов здравоохранения округа. Пуск произвели по утверждённому графику, однако для подключения всей системы отопления потребуется три-пять дней.
В пресс-службе администрации Старооскольского округа подчеркнули, что в жилищном фонде и у других потребителей отопительный сезон начнётся при достижении обозначенных нормативов. В соответствии с ними, тепло в дома должны подавать через пять дней, в течение которых средняя температура уличного воздуха будет ниже восьми градусов. В то же время документ не запрещает включать батареи при других условиях – конкретные сроки устанавливают муниципальные власти.
Напомним, в Белгороде отопительный сезон начался 23 сентября. В этом году тепло в школы и больницы начали давать на неделю раньше, чем в 2018-м.