Отопительный сезон в Старом Осколе начали на день позже Белгорода

В пресс-службе администрации Старооскольского округа подчеркнули, что в жилищном фонде и у других потребителей отопительный сезон начнётся при достижении обозначенных нормативов. В соответствии с ними, тепло в дома должны подавать через пять дней, в течение которых средняя температура уличного воздуха будет ниже восьми градусов. В то же время документ не запрещает включать батареи при других условиях – конкретные сроки устанавливают муниципальные власти.