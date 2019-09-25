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Posted 25 сентября 2019, 10:35

Published 25 сентября 2019, 10:35

Modified 20 августа 2024, 03:18

Updated 20 августа 2024, 03:18

Отопительный сезон в Старом Осколе начали на день позже Белгорода

Отопительный сезон в Старом Осколе начали на день позже Белгорода

25 сентября 2019, 10:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Больницы
В Старооскольском городском округе начали подавать тепло на социальные объекты.

С 24 сентября батареи заработали в помещениях образовательных учреждений и объектов здравоохранения округа. Пуск произвели по утверждённому графику, однако для подключения всей системы отопления потребуется три-пять дней.

В пресс-службе администрации Старооскольского округа подчеркнули, что в жилищном фонде и у других потребителей отопительный сезон начнётся при достижении обозначенных нормативов. В соответствии с ними, тепло в дома должны подавать через пять дней, в течение которых средняя температура уличного воздуха будет ниже восьми градусов. В то же время документ не запрещает включать батареи при других условиях – конкретные сроки устанавливают муниципальные власти.

Напомним, в Белгороде отопительный сезон начался 23 сентября. В этом году тепло в школы и больницы начали давать на неделю раньше, чем в 2018-м.

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#Новости#Город#Больницы#Отопительный сезон#Школы#Отопление#Детские сады
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