Альфа-Банк оказывает помощь клиентам в поиске добросовестных бизнес-партнеров

Со слов главы блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Дениса Осина, идея создания такого сервиса возникла по итогам общения с клиентами, которые отмечали главную для них проблему — поиск надежных и проверенных контрагентов. Осин также подчеркнул, что от доверительных отношений с партнером зависит скорость сделок и размер сопроводительных издержек. Клиентская база Альфа-Банка включает в себя более 400 тысяч российских компаний и предпринимателей. Главной задачей банка выступает помощь клиентам в поиске партнеров, а также гарантия их добросовестности.