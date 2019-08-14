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Альфа-Банк оказывает помощь клиентам в поиске добросовестных бизнес-партнеров

14 августа 2019, 13:40
Фото: wikimedia.org
Альфа-Банк тестирует клиентский проект, направленный на поиск проверенных партнеров и контрагентов для бизнеса.

Воспользоваться бесплатным сервисом можно в интернет-банке для юрлиц: клиент может задать нужные ему параметры поиска и ключевые слова (специализация и местоположение), а сервис, произведя выборку, предоставит перечень соответствующих компаний. Клиент также располагает возможностью ознакомиться с репутацией той или иной компании на основании рекомендации от Альфа-банка и подобрать надежного контрагента.

В клиентскую базу сервиса «Поиск контрагентов» включены прошедшие регистрацию компании и индивидуальные предприниматели, которые готовы опубликовать сведения о своем бизнесе и таким образом расширить деловые связи, пишет newsnn.ru. Клиенту необходимо заполнить анкету о своем бизнесе, чтобы банк мог дать рекомендацию. Альфа-Банк анализирует транзакционную активность пользователя и официальные данные, в частности, об арбитражных делах и задолженности. По результатам проверки банк выдает положительным клиентам рекомендацию, добавляя в список надежных контрагентов.

В настоящее время пилотный поисковый сервис доступен для 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей-клиентов "Альфы".

Со слов главы блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Дениса Осина, идея создания такого сервиса возникла по итогам общения с клиентами, которые отмечали главную для них проблему — поиск надежных и проверенных контрагентов. Осин также подчеркнул, что от доверительных отношений с партнером зависит скорость сделок и размер сопроводительных издержек. Клиентская база Альфа-Банка включает в себя более 400 тысяч российских компаний и предпринимателей. Главной задачей банка выступает помощь клиентам в поиске партнеров, а также гарантия их добросовестности.

Отмечается, что в течение трех месяцев с момента запуска пилота, 50% пользователей начала бизнес-сотрудничество. При этом, 70% процентов сервиса — представители малого бизнеса.

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