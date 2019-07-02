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Posted 2 июля 2019, 11:44

Published 2 июля 2019, 11:44

Modified 20 августа 2024, 00:30

Updated 20 августа 2024, 00:30

Ночные дожди с грозой и сильным ветром: непогода задержится в Белгородской области

Ночные дожди с грозой и сильным ветром: непогода задержится в Белгородской области

2 июля 2019, 11:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Непогода
Погода не улучшится в регионе и в среду, 3 июля.

Гидрометцентр сообщает, что 3 июля в Белгородской области будет переменная облачность. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные дожди с грозами. Днём осадков не предвидится.

Ночью западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 14-19 м/с. Днём ветер усилится до 8-13 м/с, а порывы прогнозируются до 17 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12…+17 ºС. Днём столбик термометра поднимется до +24…+29 ºС.

ГУ МЧС России по Белгородской области напоминает о соблюдении правил безопасности в непогоду и предупреждает, что о ЧС нужно сообщать по телефону доверия 8(4722) 39-99-99 или номеру 112.

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