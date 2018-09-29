Главный медик Ямала Новиков остается на посту после уголовного дела

Такая же ситуация и с медперсоналом: его просто не хватает. Однако, Новиков бьет себя в грудь и говорит, что врачей в больницах больше, чем нужно, а больные просто любят создавать очереди и болтать. Несмотря на это главврач психоневрологического диспансера Ноябрьска устроил на работу четверых родственников с высокой зарплатой. Штрафы уже стали привычными для здравоохранения Ямала. Чиновники откровенно игнорируют просьбы населения и их потребности. Недавний скандал с просроченными медикаментами в салехардской окружной больницей еще раз наводят на мысль, что власти Ямала готовят население исключительно к платной медицине без альтернативы.