Главный медик Ямала Новиков остается на посту после уголовного дела

Posted 29 сентября 2018,, 10:55
Published 29 сентября 2018,, 10:55
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает издание Nashgorod, Новиков уже давно завоевал не лучшую славу на Ямале. В качестве главы здравоохранения он работает все 2,5 года.Ранее в сентябре, крупный телеграмм-канал, опубликовал разгромную статью о работе Новикова, где обозвал его«махровым коррупционером», с которым молодой мэр попросту не совладает.
Сомнительная репутация преследует Новикова ещё с 2012 года. Тогда его имя стало фигурантом коррупционного дела в Новом-Уренгое. Стражи правопорядка до последнего пытались посадить Новикова и устранить его с должности. Также прокуратура обращалась в суд, который признал чиновника виновным. Позднее выяснилось, что у следствия нет улик и Новиков вышел сухим из воды.
Однако громкий скандал не отразился на карьерном росте чиновника и позволил ему занять новые должности: сначала в Тарко-Сале, откуда он позднее переехал в Салехард уже в качестве заместителя главы здравоохранения.
Подмоченная репутация почему-то также не помешала Новикову занять пост главы департамента здравоохранения, где он снова был заподозрен в коррупционных схемах. В этот раз чиновник якобы покупал продукты для больных у своих поставщиков по намеренно завышенной стоимости.Толчком к инициированию проверок стали многочисленные жалобы населения на недостачу нужных лекарств и продуктов. При этом в бумагах Новикова больницы находились на полном обеспечении и практически в идеальном состоянии.
Такая же ситуация и с медперсоналом: его просто не хватает. Однако, Новиков бьет себя в грудь и говорит, что врачей в больницах больше, чем нужно, а больные просто любят создавать очереди и болтать. Несмотря на это главврач психоневрологического диспансера Ноябрьска устроил на работу четверых родственников с высокой зарплатой. Штрафы уже стали привычными для здравоохранения Ямала. Чиновники откровенно игнорируют просьбы населения и их потребности. Недавний скандал с просроченными медикаментами в салехардской окружной больницей еще раз наводят на мысль, что власти Ямала готовят население исключительно к платной медицине без альтернативы.