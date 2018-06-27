Почётные награды вручили преподавателям Белгородского госуниверситета

Posted 27 июня 2018, 08:23
Published 27 июня 2018, 08:23
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Профессор, заведующий кафедрой социальных технологий Института управления НИУ «БелГУ» Виктор Сапрыка отмечен дипломом доктора социологических наук.
Профессор кафедры теории, педагогики и методики начального образования и изобразительного искусства Педагогического института НИУ «БелГУ» Валерий Черкасов получил награду Министерства образования и науки РФ за лучшую онлайн-лекцию для проекта «Лекторий Минобрнауки» на тему: «Исторический роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка».
По словам Олега Полухина, эта награда очень важная для вуза, поскольку онлайн-образование в настоящее время является одним из приоритетов всего отечественного и мирового образования, рассказали в пресс-службе БелГУ.