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Новогодний выпуск журнала «А-фишка» встретился с читателями

25 декабря 2017, 11:26
Из январского выпуска вы узнаете:

— о юбилярах и юбилейных событиях 2018 года на Белгородчине, важнейшими из которых для жителей региона станут 75-летие Курской битвы и 75-летие освобождения города Белгорода;

— какие тематические выставки, посвящённые празднованию Нового года и Рождества, предлагают музеи и выставочные пространства Белгорода, а также расписание работы музейных Мастерских Деда Мороза и праздничных мастер-классов;

— репертуар БГАДТ им. Щепкина на январь, включая расписание новогодних представлений для детей;

— концертную афишу белгородской филармонии на первый месяц 2018 года, в том числе включающую серию программ «Новогодний сезон в филармонии»;

— какие новые художественные и анимационные фильмы участвуют в традиционной «Новогодней кинобитве»;

— куда сходить всей семьёй в дни новогодних каникул, чтобы увидеть полные волшебства сказочные интермедии, праздничные мастер-классы и весёлые шоу-преставления;

— подробную афишу празднования Нового года и Рождества на Соборной площади;

— о предстоящих многочисленных гастрольных выступлениях звёзд эстрады и о уже ставшей традицией в январе смотреть легендарный спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке народного артиста РФ Валерия Беляковича (в этом году с Любовью Толкалиной в роли Маргариты);

— расписание встреч цикла «Библиотека в клубном фраке» и «Умный город» в универсальной научной библиотеке, а также о новых книжных выставках и вернисажах;

— о театрализованных концертах и фестивалях, на которые в январе приглашает Белгородский государственный центр народного творчества.

Январский выпуск бесплатного журнала «А-фишка» ждёт своих читателей в привычных местах распространения с 25 декабря!

#Новости#Общество
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