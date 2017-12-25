Новогодний выпуск журнала «А-фишка» встретился с читателями

— о юбилярах и юбилейных событиях 2018 года на Белгородчине, важнейшими из которых для жителей региона станут 75-летие Курской битвы и 75-летие освобождения города Белгорода;
— какие тематические выставки, посвящённые празднованию Нового года и Рождества, предлагают музеи и выставочные пространства Белгорода, а также расписание работы музейных Мастерских Деда Мороза и праздничных мастер-классов;
— репертуар БГАДТ им. Щепкина на январь, включая расписание новогодних представлений для детей;
— концертную афишу белгородской филармонии на первый месяц 2018 года, в том числе включающую серию программ «Новогодний сезон в филармонии»;
— какие новые художественные и анимационные фильмы участвуют в традиционной «Новогодней кинобитве»;
— куда сходить всей семьёй в дни новогодних каникул, чтобы увидеть полные волшебства сказочные интермедии, праздничные мастер-классы и весёлые шоу-преставления;
— подробную афишу празднования Нового года и Рождества на Соборной площади;
— о предстоящих многочисленных гастрольных выступлениях звёзд эстрады и о уже ставшей традицией в январе смотреть легендарный спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке народного артиста РФ Валерия Беляковича (в этом году с Любовью Толкалиной в роли Маргариты);
— расписание встреч цикла «Библиотека в клубном фраке» и «Умный город» в универсальной научной библиотеке, а также о новых книжных выставках и вернисажах;
— о театрализованных концертах и фестивалях, на которые в январе приглашает Белгородский государственный центр народного творчества.
Январский выпуск бесплатного журнала «А-фишка» ждёт своих читателей в привычных местах распространения с 25 декабря!