Новогодний выпуск журнала «А-фишка» встретился с читателями

— о предстоящих многочисленных гастрольных выступлениях звёзд эстрады и о уже ставшей традицией в январе смотреть легендарный спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке народного артиста РФ Валерия Беляковича (в этом году с Любовью Толкалиной в роли Маргариты);