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Белгородца насильно удерживали на даче и требовали деньги и ценности

15 декабря 2017, 15:06
Началось всё с того, что девушка из Старого Оскола под обманным предлогом пригласила потерпевшего в гости.

Когда пострадавший подъехал к её дому, четверо мужчин в масках схватили его и увезли на внедорожнике в неизвестном направлении.

В течение трёх дней мужчину удерживали на даче. Его пристегнули наручниками к батарее, избивали металлическими предметами. Вымогатели требовали ценности и деньги. Злоумышленникам удалось выманить у мужчины спортивный мотоцикл «Хонда», а также деньги и ценности на сумму около 300 тыс. рублей.

Правоохранители задержали трёх подозреваемых. Другие участники преступной группировки – 38-летний житель Белгорода и 20-летняя жительница Старого Оскола объявлены в розыск.

Оказалось, что задержанные занимались вымогательством и раньше. У 51-летнего жителя Старого Оскола они вымогали автомобиль «Хёндай» стоимостью свыше миллиона рублей. Эту машину пострадавший якобы проиграл в карты. Применив физическую силу, злоумышленники потребовали написать долговую расписку на автомобиль. Иномарку нашли и в скором времени передадут владельцу.

По фактам вымогательства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы. Злоумышленники арестованы, сообщает УМВД России по Белгородской области.

Расследование продолжается.

Фото УМВД России по Белгородской области

#Новости#Вымогатели#Старый Оскол#Дача#Голосование по Конституции#Общество
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