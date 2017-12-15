Белгородца насильно удерживали на даче и требовали деньги и ценности

В течение трёх дней мужчину удерживали на даче. Его пристегнули наручниками к батарее, избивали металлическими предметами. Вымогатели требовали ценности и деньги. Злоумышленникам удалось выманить у мужчины спортивный мотоцикл «Хонда», а также деньги и ценности на сумму около 300 тыс. рублей.