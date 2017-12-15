Белгородца насильно удерживали на даче и требовали деньги и ценности

Когда пострадавший подъехал к её дому, четверо мужчин в масках схватили его и увезли на внедорожнике в неизвестном направлении.
В течение трёх дней мужчину удерживали на даче. Его пристегнули наручниками к батарее, избивали металлическими предметами. Вымогатели требовали ценности и деньги. Злоумышленникам удалось выманить у мужчины спортивный мотоцикл «Хонда», а также деньги и ценности на сумму около 300 тыс. рублей.
Правоохранители задержали трёх подозреваемых. Другие участники преступной группировки – 38-летний житель Белгорода и 20-летняя жительница Старого Оскола объявлены в розыск.
Оказалось, что задержанные занимались вымогательством и раньше. У 51-летнего жителя Старого Оскола они вымогали автомобиль «Хёндай» стоимостью свыше миллиона рублей. Эту машину пострадавший якобы проиграл в карты. Применив физическую силу, злоумышленники потребовали написать долговую расписку на автомобиль. Иномарку нашли и в скором времени передадут владельцу.
По фактам вымогательства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы. Злоумышленники арестованы, сообщает УМВД России по Белгородской области.
Расследование продолжается.
Фото УМВД России по Белгородской области