Bel.ru
ГлавноеВсе новости

День матери отмечается в России 26 ноября

26 ноября 2017, 06:29
С праздником женщин Белгородской области поздравили первые лица региона.

«Дорогие жительницы Белгородской области! Все те, кто носит гордое звание Мама, примите самые сердечные поздравления с праздником.

Мама дарит нам самый ценный подарок – Жизнь, согревает лаской и нежностью наше младенчество и детство. Вместе с её теплом мы впитываем любовь к Родине и веру в добро и справедливость. Именно мать формирует наши духовные и нравственные устои, даёт первые жизненные уроки, учит мудрому и вечному.

Продолжение жизни, сохранение рода – одна из важнейших задач, стоящих перед человеком. Материнство – это великое счастье и великая ответственность, требующая безграничной самоотверженности, мужества и бескорыстия.

День матери в России – относительно молодой праздник и прекрасный повод сказать спасибо всем женщинам, которые взяли на себя высокую миссию рождения и воспитания достойного гражданина Отчизны, настоящего труженика, отзывчивого человека.

На Белгородчине проводится целенаправленная социальная политика по поддержке материнства и детства. В регионе учреждён почётный знак Белгородской области «Материнская слава». Ежегодно эту награду и денежную премию получают женщины, родившие и достойно воспитавшие трёх и более детей. Комплексные меры дают позитивные результаты – растёт количество многодетных семей.

Дорогие мамы и бабушки, пусть этот праздник пройдёт в счастливом семейном кругу, пусть ваши дети будут внимательными и заботливыми, а жизнь наполняется благополучием, радостью и гармонией», – говорится в поздравлении.

#Новости#День матери#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18