День матери отмечается в России 26 ноября

«Дорогие жительницы Белгородской области! Все те, кто носит гордое звание Мама, примите самые сердечные поздравления с праздником.
Мама дарит нам самый ценный подарок – Жизнь, согревает лаской и нежностью наше младенчество и детство. Вместе с её теплом мы впитываем любовь к Родине и веру в добро и справедливость. Именно мать формирует наши духовные и нравственные устои, даёт первые жизненные уроки, учит мудрому и вечному.
Продолжение жизни, сохранение рода – одна из важнейших задач, стоящих перед человеком. Материнство – это великое счастье и великая ответственность, требующая безграничной самоотверженности, мужества и бескорыстия.
День матери в России – относительно молодой праздник и прекрасный повод сказать спасибо всем женщинам, которые взяли на себя высокую миссию рождения и воспитания достойного гражданина Отчизны, настоящего труженика, отзывчивого человека.
На Белгородчине проводится целенаправленная социальная политика по поддержке материнства и детства. В регионе учреждён почётный знак Белгородской области «Материнская слава». Ежегодно эту награду и денежную премию получают женщины, родившие и достойно воспитавшие трёх и более детей. Комплексные меры дают позитивные результаты – растёт количество многодетных семей.
Дорогие мамы и бабушки, пусть этот праздник пройдёт в счастливом семейном кругу, пусть ваши дети будут внимательными и заботливыми, а жизнь наполняется благополучием, радостью и гармонией», – говорится в поздравлении.