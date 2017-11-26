День матери отмечается в России 26 ноября

Мама дарит нам самый ценный подарок – Жизнь, согревает лаской и нежностью наше младенчество и детство. Вместе с её теплом мы впитываем любовь к Родине и веру в добро и справедливость. Именно мать формирует наши духовные и нравственные устои, даёт первые жизненные уроки, учит мудрому и вечному.