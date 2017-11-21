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Темпы строительства жилья в Белгородской области упали на 10 %

21 ноября 2017, 12:14
Белгородстат подвёл краткие итоги социально-экономического положения в регионе в январе-октябре 2017 года.

Индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом год назад составил 105,6%. Показатель по добыче полезных ископаемых – 102,7%. Обрабатывающие производства – 107,6%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 101,5%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 103,9%.

Всего в регионе произвели на убой 1,4 млн тонн скота и птицы (105,0% к январю-октябрю 2016 года), в том числе птицы – 707,8 тыс. тонн (106,4%), свиней – 671,2 тыс. тонн (103,9%). Надой молока составил 500,3 тыс. тонн (109,8 %). Также в регионе за этот период было произведено 1375,3 млн яиц (104,8%).

В эксплуатацию сдали 930,5 тыс. м2 жилья (90,1%). Индивидуальные застройщики построили 796,2 тыс. м2 (86,8 %), что составляет 85,6% в общем объеме введённого жилья, сообщает Белгородстат.

#Новости#Строительство#Экономика
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