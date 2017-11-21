Темпы строительства жилья в Белгородской области упали на 10 %

Всего в регионе произвели на убой 1,4 млн тонн скота и птицы (105,0% к январю-октябрю 2016 года), в том числе птицы – 707,8 тыс. тонн (106,4%), свиней – 671,2 тыс. тонн (103,9%). Надой молока составил 500,3 тыс. тонн (109,8 %). Также в регионе за этот период было произведено 1375,3 млн яиц (104,8%).