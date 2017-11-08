У мёртвых кабанов в охотхозяйстве Белгородской области нашли АЧС

В патологическом материале, отобранном от трупов диких кабанов, обнаруженных на территории охотхозяйства «Боровское» (НП «Русский лес») Шебекинского района Белгородской области, выделен геном вируса АЧС.
Ещё один труп заражённого дикого кабана нашли в Калининградской области, недалеко от польской границы, сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.
Сейчас в неблагополучных пунктах обеих областей работают сотрудники государственных ветеринарных служб.
Африканская чума свиней безопасна для человека, но очень опасна для животных. Заболевание не лечится, его нельзя предотвратить вакцинацией, единственная мера борьбы с распространением — строгий карантин.
В Белгородской области режим карантина действует в Алексеевском, Красненском, Старооскольском, Ровеньском, Ракитянском, Корочанском, Прохоровском районах.