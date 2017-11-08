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У мёртвых кабанов в охотхозяйстве Белгородской области нашли АЧС

8 ноября 2017, 08:46
Вирус выявили 4 ноября после лабораторных исследований в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии.

В патологическом материале, отобранном от трупов диких кабанов, обнаруженных на территории охотхозяйства «Боровское» (НП «Русский лес») Шебекинского района Белгородской области, выделен геном вируса АЧС.

Ещё один труп заражённого дикого кабана нашли в Калининградской области, недалеко от польской границы, сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.

Сейчас в неблагополучных пунктах обеих областей работают сотрудники государственных ветеринарных служб.

Африканская чума свиней безопасна для человека, но очень опасна для животных. Заболевание не лечится, его нельзя предотвратить вакцинацией, единственная мера борьбы с распространением — строгий карантин.

В Белгородской области режим карантина действует в Алексеевском, Красненском, Старооскольском, Ровеньском, Ракитянском, Корочанском, Прохоровском районах.

#Новости#Шебекинский район#Африканская чума свиней#АЧС#Голосование по Конституции#Общество
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