Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Поздравительная смс стоила многодетной матери из-под Старого Оскола жизни

8 ноября 2017, 17:54
Ревнивый сожитель убил её топором и едва не лишил жизни её сына-подростка. Старооскольский райсуд Белгородской области вынес мужчине приговор.

Житель Губкина, убивший топором гражданскую жену и пытавшийся задушить её ребёнка, отсидит 22 года в тюрьме особого режима и выплатит 2 млн рублей за моральный ущерб.

8 марта жительница Старооскольского округа получила смс с поздравлением, что не понравилось её сожителю — ревнивый мужчина не менее 10 раз ударил женщину топором.

Её 13-летний сын пытался защитить мать, но мужчина стал его душить поясом от одежды, а после трижды ударил топором. Подросток потерял сознание.

Думая, что обе жертвы умерли, убийца умылся, переоделся, собрал вещи и уехал на такси в Губкин. Узнав, что его ищут полицейские, мужчина пытался спрятаться возле железнодорожного вокзала, но позже сдался полиции.

В результате преступления женщина умерла на месте от травм, мужчина также причинил тяжкий вред здоровью её сына. За убийство и покушение на убийство (ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) Старооскольский райсуд приговорил жителя Губкина к 22 годам в колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года, а также взыскал компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

#Новости#Убийство#Происшествия
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18