Поздравительная смс стоила многодетной матери из-под Старого Оскола жизни

В результате преступления женщина умерла на месте от травм, мужчина также причинил тяжкий вред здоровью её сына. За убийство и покушение на убийство (ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) Старооскольский райсуд приговорил жителя Губкина к 22 годам в колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года, а также взыскал компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.