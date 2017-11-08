Поздравительная смс стоила многодетной матери из-под Старого Оскола жизни

Житель Губкина, убивший топором гражданскую жену и пытавшийся задушить её ребёнка, отсидит 22 года в тюрьме особого режима и выплатит 2 млн рублей за моральный ущерб.
8 марта жительница Старооскольского округа получила смс с поздравлением, что не понравилось её сожителю — ревнивый мужчина не менее 10 раз ударил женщину топором.
Её 13-летний сын пытался защитить мать, но мужчина стал его душить поясом от одежды, а после трижды ударил топором. Подросток потерял сознание.
Думая, что обе жертвы умерли, убийца умылся, переоделся, собрал вещи и уехал на такси в Губкин. Узнав, что его ищут полицейские, мужчина пытался спрятаться возле железнодорожного вокзала, но позже сдался полиции.
В результате преступления женщина умерла на месте от травм, мужчина также причинил тяжкий вред здоровью её сына. За убийство и покушение на убийство (ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) Старооскольский райсуд приговорил жителя Губкина к 22 годам в колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года, а также взыскал компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.