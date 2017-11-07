Практика акции «Прав? Да!»: актуальные вопросы от трудящихся белгородских организаций

В рамках акции «Прав? Да!» мы фактически напоминаем белгородцам о первичной функции профсоюза – защите прав трудящихся. Подобные акции будут иметь своё продолжение. На вопрос: «Прав ли работник, что обращается в профсоюз с вопросами, проблемами, предложениями?» – мы отвечаем: «Да!». Наша цель – это профилактика трудовых конфликтов. Мы заинтересованы в стабильном развитии предприятий, росте заработной платы, высоких экономических показателях, увеличении количества рабочих мест в регионе. Именно с этой целью мы организуем трёхсторонние встречи инициативных групп работников, работодателя и профсоюза. В ходе таких встреч ведётся конструктивный диалог, который позволяет решить острые вопросы трудовых взаимоотношений путём разумного компромисса. Благодаря грамотному, взвешенному подходу мы можем решать актуальные вопросы, помогать сотрудникам в случае возникновения разногласий с руководством. Сергей Фуглаев председатель профсоюза «Правда»