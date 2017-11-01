Жители Белгорода довольны городскими дорогами и парковками

Лидерами списка стали Грозный (6,8 балла), Тюмень (6,4 балла) и Сочи (6,5 балла). Москва оказалась на 7-й позиции с 5,2 балла, Санкт-Петербург с 5 баллами — только на 16-й. Хуже всего ситуация с дорогами и парковками в Ярославле (3,2 балла), Саратове и Волгограде (по 3,4 балла).