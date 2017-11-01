Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Жители Белгорода довольны городскими дорогами и парковками

1 ноября 2017, 17:38
Белгород вошёл в первую десятку рейтинга 100 городов РФ по удобству для автовладельцев.

Более 258 тысяч жителей российских городов оценили состояние дорог и доступность парковок по шкале от 1 до 10 баллов.

Белгород получил в среднем 5,1 балла и занял 10-е место. Воронежцы и куряне оценили свои города на 4,4 (46-е место) и 4,2 балла (57-е место) соответственно.

Лидерами списка стали Грозный (6,8 балла), Тюмень (6,4 балла) и Сочи (6,5 балла). Москва оказалась на 7-й позиции с 5,2 балла, Санкт-Петербург с 5 баллами — только на 16-й. Хуже всего ситуация с дорогами и парковками в Ярославле (3,2 балла), Саратове и Волгограде (по 3,4 балла).

Мнения россиян исследовал портал Domofond.ru.

#Новости#Дорога#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18