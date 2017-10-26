Четыре километра трассы на подъезде к Алексеевке комплексно «реанимируют» в Белгородской области

Проект предусматривает обновление асфальтобетонного покрытия на участке трассы протяжённостью 3,9 км.
Вторая часть намерений инициаторов проекта связана с благоустройством придорожной территории. В частности, около дороги переносятся инженерные сети, устанавливаются современная система освещения, ливневая канализация, бортовые камни. На дороге строятся парковки, подъезды к домам, тротуары, высаживаются газоны, деревья и кустарники.
На объекте работает 70 специалистов и свыше 20 единиц техники.
Проект комплексной реконструкции обойдётся властям в 153 млн рублей. Ожидается, что работы завершатся в ноябре, сообщили в региональном департаменте строительства и транспорта.
Напомним, что аналогичный проект комплексной реконструкции дороги завершаетсяв селе Стрелецком Белгородского района
О необходимости обновлять дороги вместе с прилегающей территорией губернатор области Евгений Савченко заявил в апреле 2015 года.