Четыре километра трассы на подъезде к Алексеевке комплексно «реанимируют» в Белгородской области

Решение о реконструкции «созрело» из-за того, что автомобильный трафик на этом участке дороги превысил её нормативы.

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