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Четыре километра трассы на подъезде к Алексеевке комплексно «реанимируют» в Белгородской области

26 октября 2017, 09:10
Решение о реконструкции «созрело» из-за того, что автомобильный трафик на этом участке дороги превысил её нормативы.

Проект предусматривает обновление асфальтобетонного покрытия на участке трассы протяжённостью 3,9 км.

Вторая часть намерений инициаторов проекта связана с благоустройством придорожной территории. В частности, около дороги переносятся инженерные сети, устанавливаются современная система освещения, ливневая канализация, бортовые камни. На дороге строятся парковки, подъезды к домам, тротуары, высаживаются газоны, деревья и кустарники.

На объекте работает 70 специалистов и свыше 20 единиц техники.

Проект комплексной реконструкции обойдётся властям в 153 млн рублей. Ожидается, что работы завершатся в ноябре, сообщили в региональном департаменте строительства и транспорта.

Напомним, что аналогичный проект комплексной реконструкции дороги завершаетсяв селе Стрелецком Белгородского района

О необходимости обновлять дороги вместе с прилегающей территорией губернатор области Евгений Савченко заявил в апреле 2015 года.

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