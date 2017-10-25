Вышел в свет ноябрьский выпуск журнала «А-фишка»

— в ноябре в ГЦНТ «Сокол» в 15-й раз пройдёт областной конкурс народного творчества «Белгородский карагод», но в творчестве себя можно проявить и на многочисленных мастер-классах, афиши которых опубликованы в рубрике «Не пропусти»;