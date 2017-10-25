Вышел в свет ноябрьский выпуск журнала «А-фишка»

— в этом году впервые традиционная «Ночь искусств» в нашем городе пройдёт именно в День народного единства, девиз акции — «Искусство объединяет», а также какие культурно-образовательные программы будут предложены белгородцам на десятке площадок акции;
— в музеях города в ноябре появится несколько новых интересных экспозиций из фондовых собраний и уникальных коллекций известных на весь мир Музея военной одежды (Подмосковье) и Государственного Русского музея (СПб);
— 11 и 12 ноября в БГАДТ им. Щепкина состоится премьера спектакля «Идиот» в постановке Семёна Спивака, худрука Санкт-Петербургского Молодёжного театра на Фонтанке;
— в Белгородской государственной филармонии ноябрь будет ознаменован проведением двух фестивалей — VI «Шереметьевских ассамблей» и Джазового фестиваля Анатолия Кролла, в рамках которого пройдёт «Коррида биг-бэндов» и прозвучат шедевры симфо-джаза;
— уже 6 ноября на киноэкраны Белгорода выйдет долгожданный блокбастер Marvel «Тор: Рогнарёк», и что в городских кинотеатрах в ноябре покажут фантастическую «Лигу справедливости. Часть 1», отечественное историко-приключенческое фэнтези «Легенда о Коловрате» и ещё много интересных новинок кинематографа;
— главные концертно-гастрольные сцены города пустовать не будут — к нам со своими шоу приедут Филипп Киркоров и Олег Газманов, Тульский военно-исторический театр «Несокрушимые» и группа ЮДИ; белгородцы увидят выступление иеромонаха Фотия и Ярослава Евдокимова, узнают о новой русской философии с точки зрения Ивана Охлобыстина и мн. др.;
— в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке в ноябре организуют традиционный книжный фестиваль «Белогорье», и дважды пройдут встречи в рамках популярного проекта «Умный город» (8 и 22 ноября);
— в ноябре в ГЦНТ «Сокол» в 15-й раз пройдёт областной конкурс народного творчества «Белгородский карагод», но в творчестве себя можно проявить и на многочисленных мастер-классах, афиши которых опубликованы в рубрике «Не пропусти»;
— ноябрьская детская афиша наполнена интересными событиями, включая спектакли в театре кукол, творческие и развивающие занятия в детских и развивающих центрах, театральных студиях и музеях города;
— в Белгородском государственном центре народного творчества в ноябре будут экспонироваться новые выставки народных мастеров, состоятся «Поединок хоров», конкурс духовых оркестров «Играй, музыкант!» и ещё много интересных событий.
Найти ноябрьскую «А-фишку» можно в привычных местах распространения.