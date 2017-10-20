Факторы роста – 2018: Мы хотели бы поделиться нашими технологиями с бизнесом

21 октября около 1000 человек соберутся во Дворце культуры «Энергомаш» на белгородский бизнес-форум «Факторы роста – 2018». Речь пойдёт о ведении бизнеса в условиях кризисной экономики.
Цель проекта – создание единой площадки для общения и обмена опытом белгородских предпринимателей, менеджеров разного уровня, начинающих бизнесменов и тех людей, которые интересуются бизнесом.
Программа мероприятия очень разнообразна. Мы пригласили представителей разных сфер деятельности: медиа, ресторанный бизнес, фитнес-индустрия. Наши участники получат всеобъемлющую информацию. Они узнают о том, как продвигать свой продукт, как правильно подобрать кадры, как взаимодействовать в команде... Мы хотели бы поделиться с ними нашими технологиями и надеемся, что белгородцы с большим уважением будут относиться к таким мероприятиям, потому что такие форумы на то и созданы, чтобы прививать культуру предпринимательства. Владимир Арустамов
организатор форума «Факторы роста – 2018»
11 спикеров выступят по конкретной теме. В её основе лежит кейс, внедрённый и испытанный на практике.
О пяти привычках для запуска любого проекта расскажет Фёдор Жерновой, Александр Щеглов выступит с темой «Взаимоотношения в бизнесе», Леонид Курашик поделится своим опытом в сфере менеджмента. Участники форума получат советы актуального пиара для бизнеса в социальных медиа от Ильи Лочканова и др.
Компании, которые зарабатывают деньги, не умеют создавать информационные поводы, присылают эти скучные пресс-релизы. Ну, не хочется об этом писать, даже за деньги. Мы, медийщики, понимаем, что пишем новости для того, чтобы их читали. А когда ты получаешь интересные произведения, то ты думаешь: «Пусть это будет бесплатно, зато у меня будет 10 тысяч просмотров». СМИ счастливы, когда есть крутой инфоповод. Достаточно знать 10-15 советов по тому, как правильно продвигать компанию, делать сотрудничество со СМИ интересными и при этом выигрывать: получать бесплатный пиар, влияние, охват аудитории.Илья Лочканов
генеральный директор «Файв паблик»
В форуме участвуют не только люди, которые имеют отношение к бизнесу. Тарас Хтей – олимпийский чемпион, президент областной федерации волейбола, поделится секретами о роли команды в движении к победе.
На площадке у участников будет возможность обогатиться теоретическими и практическими знаниями, отыскать для своего бизнеса новых деловых партнёров среди участников форума и спикеров мероприятия.
Организаторами форума выступило event-агентство ArGon Promo при поддержке администрации города.
Фото автора