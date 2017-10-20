Факторы роста – 2018: Мы хотели бы поделиться нашими технологиями с бизнесом

Компании, которые зарабатывают деньги, не умеют создавать информационные поводы, присылают эти скучные пресс-релизы. Ну, не хочется об этом писать, даже за деньги. Мы, медийщики, понимаем, что пишем новости для того, чтобы их читали. А когда ты получаешь интересные произведения, то ты думаешь: «Пусть это будет бесплатно, зато у меня будет 10 тысяч просмотров». СМИ счастливы, когда есть крутой инфоповод. Достаточно знать 10-15 советов по тому, как правильно продвигать компанию, делать сотрудничество со СМИ интересными и при этом выигрывать: получать бесплатный пиар, влияние, охват аудитории.Илья Лочканов