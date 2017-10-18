Музыкальной шуткой закончилось заседание правительства Белгородской области

Мы пригласили Михаила Семёновича ещё и с чисто практической целью. Он автор творческих методик. У него есть проект «Школа будущего». Мы хотим как раз такую школу отмоделировать. Чтобы мы не уничтожали душу человека, а наоборот, растили её. Евгений Савченко губернатор Белгородской области