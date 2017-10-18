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Музыкальной шуткой закончилось заседание правительства Белгородской области

18 октября 2017, 15:01
Ироничную пьесу «На гармонике» Александра Гречанинова на скрипках исполнили культуролог Михаил Казиник и его сын Борис.

Как пояснил глава региона Евгений Савченко, по методике искусствоведа и популяризатора классической музыки Михаила Казиника в области скоро заработает целая школа.


Мы пригласили Михаила Семёновича ещё и с чисто практической целью. Он автор творческих методик. У него есть проект «Школа будущего». Мы хотим как раз такую школу отмоделировать. Чтобы мы не уничтожали душу человека, а наоборот, растили её. Евгений Савченко губернатор Белгородской области

Методика творческого развития детей будет опробована в школе, строительство которой заканчивается в микрорайоне «Улитка» областного центра.

#Новости#Евгений Савченко#Правительство#Общество
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