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Четыре школы Белгородской области вошли в топ-500 лучших учебных заведений России

4 октября 2017, 15:05
В них учатся 3,5 % всех девятиклассников региона.

В рейтинг включили школы, ученики которых в предыдущем учебном году хорошо прошли ОГЭ и испытания Всероссийской олимпиады школьников, сообщает МИА «Россия сегодня».

Составители списка оценивали все городские и сельские школы России (последних в новом топе больше, чем в прошлогоднем), включая дальневосточные и чукотские.

В перечень лучших образовательных учреждений попали два лицея Белгорода: Шуховский и № 9, а также две средние школы Старого Оскола: № 40 и 20 с углублённым изучением отдельных предметов; места не уточняются.

По словам директора Московского центра непрерывного математического образования (МЦНМО) Ивана Ященко, список помогает школам, ещё не представленным в нём, найти похожие на них заведения и ориентироваться на их подходы к организации образовательного процесса.

Топ-500 составляют с 2013 года в МЦНМО с участием «Социального навигатора» информагентства «Россия сегодня», издания «Учительская газета» и Минобрнауки.

В тройку лучших в стране вошли Президентский физико-математический лицей № 239 (Санкт-Петербург), Республиканский лицей для одарённых детей (Саранск) и СОШ № 179 (Москва).

#Новости#Школа#Рейтинг#Голосование по Конституции#Общество
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