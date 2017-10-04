Четыре школы Белгородской области вошли в топ-500 лучших учебных заведений России

В рейтинг включили школы, ученики которых в предыдущем учебном году хорошо прошли ОГЭ и испытания Всероссийской олимпиады школьников, сообщает МИА «Россия сегодня».
Составители списка оценивали все городские и сельские школы России (последних в новом топе больше, чем в прошлогоднем), включая дальневосточные и чукотские.
В перечень лучших образовательных учреждений попали два лицея Белгорода: Шуховский и № 9, а также две средние школы Старого Оскола: № 40 и 20 с углублённым изучением отдельных предметов; места не уточняются.
По словам директора Московского центра непрерывного математического образования (МЦНМО) Ивана Ященко, список помогает школам, ещё не представленным в нём, найти похожие на них заведения и ориентироваться на их подходы к организации образовательного процесса.
Топ-500 составляют с 2013 года в МЦНМО с участием «Социального навигатора» информагентства «Россия сегодня», издания «Учительская газета» и Минобрнауки.
В тройку лучших в стране вошли Президентский физико-математический лицей № 239 (Санкт-Петербург), Республиканский лицей для одарённых детей (Саранск) и СОШ № 179 (Москва).