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Жилинспекторы смогут попасть в квартиры через суд

20 сентября 2017, 08:04
Это позволит эффективнее бороться с незаконными планировками.

Теперь сотрудники жилищной инспекции смогут проверить состояние потенциально опасных квартир независимо от желания их владельцев.

Если жилец, сносящий стены, не пустит инспекторов добровольно, двери откроет суд. Он выдаст разрешение на доступ в помещение в течение 10 дней, порядок его получения опишут в специальной главе Кодекса административного судопроизводства.

Крайней мерой наказания нарушителей может стать выселение, пишет «Российская газета».

По словам советника Федеральной палаты адвокатов Александра Боломатова, к нарушениям, разрушающим здание и ущемляющим права соседей, относятся перепланировки, любые действия с внутренними коммуникациями, ликвидация воздуховодов и мусоропроводов, перенос водяного отопления за пределы квартиры.

#Новости#Перепланировка#Госжилинспекция#Общество
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