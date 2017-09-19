Немецкие письма и военную амуницию пытался провезти через границу гражданин Украины

В составе груза обнаружили, в частности, армейскую амуницию времён Второй мировой войны, личные вещи военных, аксессуары, атрибутику, знаки различия. Также в багажнике находились письма и документы военного времени на немецком языке. На некоторых вещах присутствовала нацистская символика.