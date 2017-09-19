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Немецкие письма и военную амуницию пытался провезти через границу гражданин Украины

19 сентября 2017, 17:39
Инцидент на границе случился 13 сентября на пункте пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области.

На таможенный пост на легковушке прибыл гражданин Украины. Он хотел проследовать на территорию России. Возможностью задекларировать перемещаемые товары мужчина не воспользовался. Правоохранителей он заверил, что везёт только личные вещи.

Таможенники совместно с пограничниками проверили машину. В багажнике среди личных вещей были найдены предметы, предположительно запрещённые к провозу через границу.

В составе груза обнаружили, в частности, армейскую амуницию времён Второй мировой войны, личные вещи военных, аксессуары, атрибутику, знаки различия. Также в багажнике находились письма и документы военного времени на немецком языке. На некоторых вещах присутствовала нацистская символика.

В целом мужчина пытался перевезти через границу 57 предметов.

В действиях гражданина Украины усматриваются достаточные основания для возбуждения дела об административном правонарушении. Перемещаемые предметы были изъяты и направлены на исследования с целью установления их исторической или культурной ценности. Сергей Завгородний начальник таможенного поста МАПП «Нехотеевка»

Ожидается, что для проведения исследований будут отправлены в Брянск. Перевозчика после задержания груза отпустили. Предположительно он хотел продать вещи на территории России.

Напомним, что задержания ценностей белгородские таможенники проводят периодически. Закон нарушают как граждане России, так и Украины.

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#Новости#Ценности#Нехотеевка#Белгородская таможня#Происшествия
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