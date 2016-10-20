Международная конференция по развитию правового регулирования проходит в Белгороде

Posted 20 октября 2016, 11:03
Published 20 октября 2016, 11:03
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
От имени коллектива университета гостей приветствовал ректор Олег Полухин. Он отметил, что в конференции участвуют учёные из Анголы, Болгарии, Китая, Польши, Чехии, Эквадора, из 12 городов России.
Мне очень приятно, что помимо территориально-структурного среза участников сегодняшняя конференция отличается своим высоким статусом. Здесь представители не только научно-образовательной среды, но и практической юриспруденции. Такая связка науки и практики поддерживает преемственность научных поколений, позволяет вести диалог в стенах нашего университета. Олег Полухин ректор Национального исследовательского университета «БелГУ»
Также с приветственным словом к участникам конференции обратились представители законодательной власти Белгородской области, научного сообщества Польши, Китая.
На правоведческом форуме обсуждаются пути развития России в условиях современных тенденций развития юридической науки и практики.
В настоящее время активно обсуждается идея создания единого гражданского процессуального кодекса. Уже сегодня происходит постепенное сближение действующих Арбитражного процессуального и Гражданского процессуального кодекса. Электронные технологии поставили на повестку дня вопрос о развитии системы электронного правосудия. Подготовлен проект нового кодекса об административных правоотношениях. Имеется множество актуальных правовых вопросов, которые следует обсудить в профессиональном сообществе. Андрей Шеин председатель Арбитражного суда Белгородской области