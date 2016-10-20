Международная конференция по развитию правового регулирования проходит в Белгороде

Мне очень приятно, что помимо территориально-структурного среза участников сегодняшняя конференция отличается своим высоким статусом. Здесь представители не только научно-образовательной среды, но и практической юриспруденции. Такая связка науки и практики поддерживает преемственность научных поколений, позволяет вести диалог в стенах нашего университета. Олег Полухин ректор Национального исследовательского университета «БелГУ»