«Интонация»: К своим кумирам мы можем отнести группу «Каста»

К своим кумирам мы можем отнести группу «Каста», а также известные американские группы. Но лучшая музыка – это классическая и органная. Она требовала огромной подготовки в создании будущего шедевра, очень важно было знать, какой инструмент и в каком диапазоне лучше всего прозвучит в произведении. Например, Ришар Гальяно, мировой джазовый баянист, гениально играет Баха на баяне. Группа «Интонация»