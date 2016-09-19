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«Интонация»: К своим кумирам мы можем отнести группу «Каста»

19 сентября 2016, 10:20
18 сентября, в Единый день голосования, на Соборной площади в Белгороде прошёл праздничный концерт с участием российских артистов: кавер-группы Moroz Band, поп-групп «Интонация» и «Винтаж».

После концерта солисты «Интонации» Денис Гладких и Александр Новиков пообщались с белгородскими журналистами.

Мы написали несколько композиций и совсем скоро выпустим сборник, который будет посвящён молодёжному форуму «Территория Смыслов на Клязьме». Группа «Интонация»

Артисты рассказали не только о своей творческой деятельности, но и о личной жизни каждого.

К своим кумирам мы можем отнести группу «Каста», а также известные американские группы. Но лучшая музыка – это классическая и органная. Она требовала огромной подготовки в создании будущего шедевра, очень важно было знать, какой инструмент и в каком диапазоне лучше всего прозвучит в произведении. Например, Ришар Гальяно, мировой джазовый баянист, гениально играет Баха на баяне. Группа «Интонация»

К будущему музыканты относятся спокойно и не планируют ничего грандиозного как в личной, так и в творческой деятельности.

«Мы стараемся не думать о будущем, ведём спокойную и размеренную жизнь. Самое главное, чтобы человек в любой деятельности был рад тому, чем занимается. И тогда будущее постепенно начинает строиться в настоящем», – отметили артисты.

Фото автора

Moroz Band, «Интонация» и «Винтаж» выступили в БелгородеMoroz Band, «Интонация» и «Винтаж» выступили в Белгороде
Moroz Band, «Интонация» и «Винтаж» выступили в БелгородеMoroz Band, «Интонация» и «Винтаж» выступили в Белгороде
Moroz Band, «Интонация» и «Винтаж» выступили в БелгородеMoroz Band, «Интонация» и «Винтаж» выступили в Белгороде
Moroz Band, «Интонация» и «Винтаж» выступили в БелгородеMoroz Band, «Интонация» и «Винтаж» выступили в Белгороде
Moroz Band, «Интонация» и «Винтаж» выступили в БелгородеMoroz Band, «Интонация» и «Винтаж» выступили в Белгороде
Moroz Band, «Интонация» и «Винтаж» выступили в БелгородеMoroz Band, «Интонация» и «Винтаж» выступили в Белгороде
«Интонация»: Денис Гладких и Александр Новиков «Интонация»: Денис Гладких и Александр Новиков
Moroz Band, «Интонация» и «Винтаж» выступили в Белгороде

#Интервью#Анна Посохова#Оксана Артемова
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