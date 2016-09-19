«Интонация»: К своим кумирам мы можем отнести группу «Каста»

После концерта солисты «Интонации» Денис Гладких и Александр Новиков пообщались с белгородскими журналистами.
Мы написали несколько композиций и совсем скоро выпустим сборник, который будет посвящён молодёжному форуму «Территория Смыслов на Клязьме». Группа «Интонация»
Артисты рассказали не только о своей творческой деятельности, но и о личной жизни каждого.
К своим кумирам мы можем отнести группу «Каста», а также известные американские группы. Но лучшая музыка – это классическая и органная. Она требовала огромной подготовки в создании будущего шедевра, очень важно было знать, какой инструмент и в каком диапазоне лучше всего прозвучит в произведении. Например, Ришар Гальяно, мировой джазовый баянист, гениально играет Баха на баяне. Группа «Интонация»
К будущему музыканты относятся спокойно и не планируют ничего грандиозного как в личной, так и в творческой деятельности.
«Мы стараемся не думать о будущем, ведём спокойную и размеренную жизнь. Самое главное, чтобы человек в любой деятельности был рад тому, чем занимается. И тогда будущее постепенно начинает строиться в настоящем», – отметили артисты.
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