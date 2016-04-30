Пасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают православные белгородцы

В храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Белгороде прихожане приносят куличи, яйца и творожные пасхи. С родителями, дедушками и бабушками пришло много детей.
Напомним, 30 апреля, в 23:00 начнётся Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
1 мая в Белгород доставят Благодатный огонь. После чего пройдёт традиционный Крестный ход с Благодатным огнём от Преображенского кафедрального собора на Соборную площадь. Начнётся он в 14:15.
Фото Валерия Морева