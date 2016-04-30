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Пасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают православные белгородцы

30 апреля 2016, 14:01
Накануне Воскресения Христова или Пасхи с утра и до позднего вечера в храмах Белгородской области освящают праздничную трапезу.
Сюжет
Пасха

В храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Белгороде прихожане приносят куличи, яйца и творожные пасхи. С родителями, дедушками и бабушками пришло много детей.

Напомним, 30 апреля, в 23:00 начнётся Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

1 мая в Белгород доставят Благодатный огонь. После чего пройдёт традиционный Крестный ход с Благодатным огнём от Преображенского кафедрального собора на Соборную площадь. Начнётся он в 14:15.

Фото Валерия Морева

Пасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в БелгородеПасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в Белгороде
Пасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в БелгородеПасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в Белгороде
Пасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в БелгородеПасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в Белгороде
Пасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в БелгородеПасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в Белгороде
Пасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в БелгородеПасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в Белгороде
Пасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в БелгородеПасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в Белгороде
Пасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в БелгородеПасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в Белгороде
Пасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в БелгородеПасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в Белгороде
Пасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в БелгородеПасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в Белгороде
Пасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в БелгородеПасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в Белгороде
Пасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в БелгородеПасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в Белгороде
Пасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в БелгородеПасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в Белгороде
Пасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в БелгородеПасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в Белгороде
Пасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в БелгородеПасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в Белгороде
Пасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в БелгородеПасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в Белгороде
пасхальные яйцапасхальные яйца
Пасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в БелгородеПасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в Белгороде
Воскресение ХристовоВоскресение Христово
Пасхальные куличи, яйца и творожные пасхи освящают в Белгороде

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