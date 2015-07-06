Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма отмечает 60-летний юбилей

– В настоящее время по Белгородской области довольно тяжело ходить в длительные походы. Любимым местом у нас всегда был Северный Кавказ и Крым, в силу сложившихся ситуаций это стало не совсем комфортно. Теперь мы ходим в Краснодарский и Ставропольский край. Я надеюсь, что с введением переправы в Крым нам будет легче попасть туда. А пока нам остаются лишь северные территории – Карелия и Урал. Некоторые походы длятся и по 10 дней. Но сложность – не в количестве дней, а в количестве естественных препятствий.