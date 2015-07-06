Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма отмечает 60-летний юбилей

«Суть – не в названии, суть – в работе», – начал Виктор Ченцов. И действительно, здесь работают целые династии, которые прошли путь от воспитанников до педагогов дополнительного образования. Руководитель организации – не исключение.
– А как давно вы работаете здесь?
– Я пришёл сюда ещё ребёнком, занимался в кружках, потом стал педагогом дополнительного образования, и в 1991 году меня назначили директором.
– То есть вы знаете эту всю систему изнутри?
– У нас 70 % сотрудников прошли примерно такой же путь, как и я. Естественно, я всё здесь знаю. Первоначально то, чем мы занимаемся, называлось внешкольной работой, а сейчас дополнительное образование. Но дополнительное не означает, что оно не важно и не нужно. Это лишь говорит о том, что ребёнок выбирает Центр детского туризма в дополнение к общеобразовательному процессу. И наши задачи – походы, исследования, изучение истории Белгородчины и создание на основе собранного материала музеев.
– Что же интересного в таких походах?
– За пять дней похода можно узнать ребёнка лучше, чем за 10 лет занятий в школе. А самое главное – в походе формируется коллектив, дети узнают лучше самих себя и своих друзей. Поход – это самообслуживание: дети сами ставят палатки, готовят себе еду, выбирают маршруты. Поход – это маленькая жизнь, как поётся у Олега Митяева, и ребёнок проходит эту жизнь за 5-7 дней.
– А свой первый поход вы помните?
– Да, я прошёл пешком от Белгорода до Борисовки. Тогда не было такой сплошной освоенности и заселённости вдоль дорог, мы вышли из Белгорода, прошли до Томаровки, а затем правым берегом реки Ворсклы дошли до Борисовки. В дороге мы встречались с участниками войны. Идёшь по селу и замечаешь на воротах звёздочки, которые прибивали к домам ветеранов. Простыми, вырезанными из металла, покрашенными красной краской, были отмечены тогда практически все дома. Мы обсуждали новости,разговаривали с ними о насущном.
– А что сейчас изменилось? К примеру, основам выживания вы ребят учите?
– Сейчас в связи с многочисленными происшествиями техногенного характера основам выживания и безопасности жизнедеятельности уделяется очень много внимания. Я думаю, не от хорошей жизни. Раньше поход был преодолением себя, развивал умение ориентироваться на местности, воспитывал коллективизм, а теперь школьники занимаются этим, чтобы уметь выжить в экстремальных условиях. Это не совсем правильно. Если у нас жизнь изменится в лучшую сторону, то это снова будет больше поход, нежели уроки по основам выживания.
– Какой самый длительный поход был у ваших воспитанников?
– В настоящее время по Белгородской области довольно тяжело ходить в длительные походы. Любимым местом у нас всегда был Северный Кавказ и Крым, в силу сложившихся ситуаций это стало не совсем комфортно. Теперь мы ходим в Краснодарский и Ставропольский край. Я надеюсь, что с введением переправы в Крым нам будет легче попасть туда. А пока нам остаются лишь северные территории – Карелия и Урал. Некоторые походы длятся и по 10 дней. Но сложность – не в количестве дней, а в количестве естественных препятствий.
– А полевые лагеря сейчас работают?
– Полевые лагеря – самые дешёвые лагеря, где детей не только учат туристическим навыкам, но и оздоравливают. Дети любят посидеть у костра, пожить в палатке. Конечно, они есть!
Городские дети ведь не только не видели никогда гусей и коров, они никогда не жили в палатке. Поэтому желание быть ближе к природе, поехать в такой лагерь – естественное. Учёные, проведя эксперимент, выявили, что в каждом коллективе детей есть вирус «бродяжничества» – это 7 % людей. У них с самого детства есть желание путешествовать и изучать мир. Как раз 7 % детей у нас и ходят в походы.
– А ходить в походы могут только ваши воспитанники или все желающие?
– Мы работаем на базе школ, но любой ребёнок при желании может у нас заниматься. И вот в чём разница дополнительного и школьного образования: вы не можете не пойти на урок физики или математики, а сюда приходят только по желанию. Дети идут даже, скорее, не на род занятий, а на педагога.
– А что в них особенного?
– У нас есть педагоги, которые начинали заниматься с детьми, здесь нашли своих вторых половинок, связали жизнь с такими же «бродягами», а теперь уже, спустя время, привели сюда своих детей, которые между прочим добиваются неплохих успехов. Мои сотрудники здесь не работают, они этим живут.
Свои вопросы работникам Белгородского областного Центра детского и юношеского туризма можно задать по телефонам в Белгороде (4722) 343-074, 344-600.
Виталина Скрипина
Фото из личного архива Белгородского областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий