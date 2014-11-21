В Белгороде из-за отказа тормозов иномарка протаранила шесть автомобилей

Posted 21 ноября 2014,, 08:49
Published 21 ноября 2014,, 08:49
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Крупная авария произошла около 18:20 на северо-восточной объездной Белгорода. Автомобиль «Вольво» столкнулся с пятью ехавшими впереди машинами: «Фольксваген», «Опель Астра», «Мерседес», «Даф» с прицепом и «Рено Логан». Окончательно его остановил отечественный ГАЗ на встречной полосе движения.
В ДТП пострадал 25-летний водитель «Фольксвагена». Предполагаемой причиной аварии стала неисправность тормозной системы «Вольво».
Двумя часами ранее на этой же объездной «Дэу Нексия» выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик МАН. 27-летний водитель легковушки попал в больницу, сообщает «Маршрут31».
Фото областного управления ГИБДД