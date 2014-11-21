В Белгороде из-за отказа тормозов иномарка протаранила шесть автомобилей

Крупная авария произошла около 18:20 на северо-восточной объездной Белгорода. Автомобиль «Вольво» столкнулся с пятью ехавшими впереди машинами: «Фольксваген», «Опель Астра», «Мерседес», «Даф» с прицепом и «Рено Логан». Окончательно его остановил отечественный ГАЗ на встречной полосе движения.