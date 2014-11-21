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Posted 21 ноября 2014,, 08:49

Published 21 ноября 2014,, 08:49

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде из-за отказа тормозов иномарка протаранила шесть автомобилей

21 ноября 2014, 08:49
20 ноября в Белгородской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека.
Сюжет
ДТП

Крупная авария произошла около 18:20 на северо-восточной объездной Белгорода. Автомобиль «Вольво» столкнулся с пятью ехавшими впереди машинами: «Фольксваген», «Опель Астра», «Мерседес», «Даф» с прицепом и «Рено Логан». Окончательно его остановил отечественный ГАЗ на встречной полосе движения.

В ДТП пострадал 25-летний водитель «Фольксвагена». Предполагаемой причиной аварии стала неисправность тормозной системы «Вольво».

Двумя часами ранее на этой же объездной «Дэу Нексия» выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик МАН. 27-летний водитель легковушки попал в больницу, сообщает «Маршрут31».

Фото областного управления ГИБДД

#Новости#ДТП#Происшествия#Авария#Мария#Дорожно-транспортное происшествие
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