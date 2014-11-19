Белгородская область помогла Крыму на 200 миллионов рублей

Posted 19 ноября 2014,, 11:19
Published 19 ноября 2014,, 11:19
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Белгородская область вложила более 200 млн рублей в реконструкцию объектов социальной сферы и другую шефскую помощь сёлам Кировского района Крыма.
По словам Евгения Савченко, средства жители Белгородской области собрали во время благотворительного марафона «Белогорье – Крыму».
«Деньги немаленькие, но вложены эффективно», – отметил глава Белгородской области.
Губернатор уточнил, что Белгородская область привела в порядок дороги и тротуары, наладила уличное освещение в сёлах Шубино и Токарево. В селе Шубино также отремонтировали дом культуры, школу, детский сад, здание почты и медицинский пункт.
«В другом селе работы примерно такие же», – добавил Евгений Савченко.
По данным главы республики Крым Сергея Аксенова, Белгородская область, которая шефствует над Кировским районом Крыма, предоставила району машины скорой помощи и автомобили для сборки мусора.
Сегодня, 19 ноября, Евгений Савченко передал руководству Кировского района 15 автомобилей, купленных благотворительным фондом «Поколение», сообщает «Интерфакс».