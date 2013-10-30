Ко дню рождения знаменитого художника в Белгороде откроется персональная выставка

Александра Мамонтова белгородцы считают земляком, несмотря на то что родился он в Архангельской области. После окончания Харьковского государственного художественного института мастер переехал в Белгород, где работал художником-постановщиком в драмтеатре имени М. С. Щепкина, преподавал в детской художественной школе.