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Posted 30 октября 2013,, 07:09

Published 30 октября 2013,, 07:09

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Ко дню рождения знаменитого художника в Белгороде откроется персональная выставка

30 октября 2013, 07:09
Известному белгородскому художнику, заслуженному художнику РСФСР Александру Мамонтову сегодня исполняется 85 лет.

Александра Мамонтова белгородцы считают земляком, несмотря на то что родился он в Архангельской области. После окончания Харьковского государственного художественного института мастер переехал в Белгород, где работал художником-постановщиком в драмтеатре имени М. С. Щепкина, преподавал в детской художественной школе.

За долгую творческую жизнь художник создал более 300 произведений, в Белгородском художественном музее хранится 44 картины Александра Мамонтова. Сегодня здесь откроется персональная выставка юбиляра «Жизнь в искусстве».

#Новости#Культура#Выставка#Юбилей#Мария#Художник#Мамонтов
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