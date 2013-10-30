Ко дню рождения знаменитого художника в Белгороде откроется персональная выставка

Posted 30 октября 2013,, 07:09
Published 30 октября 2013,, 07:09
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Александра Мамонтова белгородцы считают земляком, несмотря на то что родился он в Архангельской области. После окончания Харьковского государственного художественного института мастер переехал в Белгород, где работал художником-постановщиком в драмтеатре имени М. С. Щепкина, преподавал в детской художественной школе.
За долгую творческую жизнь художник создал более 300 произведений, в Белгородском художественном музее хранится 44 картины Александра Мамонтова. Сегодня здесь откроется персональная выставка юбиляра «Жизнь в искусстве».