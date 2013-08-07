Потребителей региона, задолжавших за газ, отключают от системы газоснабжения с привлечением землеройной техники

Posted 7 августа 2013,, 08:37
Published 7 августа 2013,, 08:37
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» активизировало кампанию по работе с неплатежами населения. В целях снижения задолженности населения газовики активно ведут претензионно-исковую работу.
За I полугодие 2013 года в мировые суды области подано 2 536 исковых заявлений по взысканию задолженности за газ на сумму, превышающую 20 млн рублей, из них взыскано порядка 45 % денежных средств на 9 млн рублей. За долги в размере более 20 млн рублей была приостановлена поставка газа в домовладения 1 526 абонентов. 26 % из них погасили задолженность в 2013 году на 3,4 млн рублей и были вновь подключены к газоснабжению.
В рамках действующего законодательства ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» ведёт активную уведомительную работу с потребителями. В случае нарушения сроков оплаты абонентов уведомляют о просроченной задолженности и о предстоящем отключении газового оборудования. Однако, как показывает практика, платить за поставленный газ многие жители области не желают. В этом случае ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» вынуждено приостановить поставку газа. Это крайняя мера, на которую поставщик идёт после полного игнорирования должником обращений и предложений газовой компании.
Например, специалистам газоснабжающей и газораспределительной компаний пришлось прибегнуть к крайним мерам и ограничить поставку газа путём отключения домовладения абонента, расположенного на улице Первомайской в посёлке Дубовое, от системы газоснабжения. Несмотря на неоднократные обращения абонентской службы, хозяин домовладения категорически отказывался оплачивать поставленный газ, не реагировал на уведомления и предупреждения со стороны поставщика газа, а также отказался обеспечить доступ к надземному газопроводу на территории своего домовладения для осуществления ограничения поставки газа. Поэтому поставщик газа вынужден был произвести работы по отключению домовладения абонента от подземного уличного газопровода с привлечением землеройной техники и специализированного оборудования.
Для возобновления газоснабжения помимо 100-процентного погашения суммы задолженности за потреблённый газ должник также обязан будет оплатить работы специализированной организации по отключению и подключению к газораспределительной сети (от 3 до 10 тысяч рублей).
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» напоминает абонентам о необходимости своевременной оплаты за поставленный природный газ. Оплату за потреблённый природный газ можно произвести:
1. В кассах территориальных участков по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Белгород».
2. Через банкоматы и информационно-платёжные терминалы Белгородского отделения ОАО «Сбербанк России»:
- кассы отделений и филиалов (адреса);
- информационно-платёжные терминалы (адреса), инструкция по оплате ЖКУ в терминалах Сбербанка России.
3. В отделениях ФГУП «Почта России».
4. В кассах ОАО «Региональный расчётно-кассовый центр» (г. Белгород).
5. В кассах ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» (г. Белгород).
Справка. В соответствии с п. 45 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан (утверждены постановлением правительств РФ № 549 от 21.07.2008 г.) поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа в случае неоплаты или неполной оплаты потреблённого газа в течение трёх расчётных периодов подряд.
В соответствии с действующим законодательством абонент обязан вносить плату за газ до 10-го числа месяца, следующего за отчётным (ч. 1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ 188-ФЗ от 29.12.2004 г., п. 40 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан (утверждены постановлением правительств РФ от 21.07.2008 г. № 549), п. 66 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах (утверждены постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354).