Потребителей региона, задолжавших за газ, отключают от системы газоснабжения с привлечением землеройной техники

За I полугодие 2013 года в мировые суды области подано 2 536 исковых заявлений по взысканию задолженности за газ на сумму, превышающую 20 млн рублей, из них взыскано порядка 45 % денежных средств на 9 млн рублей. За долги в размере более 20 млн рублей была приостановлена поставка газа в домовладения 1 526 абонентов. 26 % из них погасили задолженность в 2013 году на 3,4 млн рублей и были вновь подключены к газоснабжению.