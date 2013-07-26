1 августа Белгороду вручат флаг Европы

Posted 26 июля 2013,, 11:53
Published 26 июля 2013,, 11:53
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, флаг Европы Белгороду присудили в апреле 2013 года за особые заслуги в развитии международного сотрудничества. Белгород оказался единственным российским городом в числе лауреатов конкурса по присуждению европейских наград 2013 года.
Флаг Европы является второй по очереди наградой парламентской ассамблеи Совета Европы, после Приза Европы. Отметим, что в 2011 году Белгород уже удостаивался ещё одной награды ассамблеи - диплома Европы.