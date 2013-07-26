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Posted 26 июля 2013,, 11:53

Published 26 июля 2013,, 11:53

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

1 августа Белгороду вручат флаг Европы

26 июля 2013, 11:53
Накануне празднования Дня города в администрации областного центра состоится торжественное собрание, на котором Белгороду передадут флаг Европы, а его жителям - свидетельства о занесении их имён на городскую Доску почёта.

Напомним, флаг Европы Белгороду присудили в апреле 2013 года за особые заслуги в развитии международного сотрудничества. Белгород оказался единственным российским городом в числе лауреатов конкурса по присуждению европейских наград 2013 года.

Флаг Европы является второй по очереди наградой парламентской ассамблеи Совета Европы, после Приза Европы. Отметим, что в 2011 году Белгород уже удостаивался ещё одной награды ассамблеи - диплома Европы.

#Новости#Город#Мария#День города#Татьяна Косицына#Флаг европы
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