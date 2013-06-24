Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июня 2013,, 11:20

Published 24 июня 2013,, 11:20

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Александр Емельяненко сойдётся с Мирко Кро Копом

24 июня 2013, 11:20
Наш спортсмен проведёт бой с легендарным хорватским бойцом смешанных единоборств Мирко Филиповичем в рамках бойцовского шоу «Легенда» в Москве. Организаторы запланировали поединок на ноябрь 2013 года.

После боя с Жозе Родриго Гелке, который пройдёт 4 июля, Александр Емельяненко намерен помериться силами с всемирно известным Мирко Филиповичем по прозвищу Кро Коп (хорватский полицейский). Именно против него Емельяненко-младший выйдет на ринг в ноябре этого года, сообщает официальный сайт россиянина.

Мирко Кро Коп начал карьеру в кикбоксинге, с 1996 по 2001 годы одержав несколько ярких побед над сильными соперниками. Затем хорват перешёл в смешанные единоборства, где наряду со старшим братом Александра Фёдором Емельяненко заслужил любовь фанатов ММА по всему миру.

«Решив подобрать Александру достойного, сильного со спортивной точки зрения соперника, мы в итоге остановились на кандидатуре Мирко, - сообщил матчмейкинг, руководитель промоушена «Легенда» Руслан Сулейманов. - По нашему мнению, с учётом его популярности, титулованности и стиля, он является наиболее оптимальным вариантом для такого боя. Что касается Александра, нам очень импонирует выраженная им ранее позиция: он не выбирает соперников и готов драться с любым бойцом, которого мы ему предоставим».

Интересно, что А. Емельяненко и Кро Коп уже встречались в далёком 2004 году. Тогда на турнире Pride Conflict Мирко отправил Александра в нокаут на третьей минуте первого раунда. Россиянин проводил тогда лишь свой четвёртый профессиональный бой и впервые проиграл.

«Я рад, что организаторы бойцовского шоу «Легенда» подобрали мне сильного соперника, чьё имя не вызывает сомнений ни у фанатов, ни у профессионалов в этой области. Рад, что появилась такая возможность взять реванш за мой первый проигрыш в профессиональной карьере. На ринге точно будет жарко в ноябре», - отметил Емельяненко.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#ММА#Смешанные единоборства#Александр емельяненко
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18