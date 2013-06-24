Александр Емельяненко сойдётся с Мирко Кро Копом

Posted 24 июня 2013,, 11:20
Published 24 июня 2013,, 11:20
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
После боя с Жозе Родриго Гелке, который пройдёт 4 июля, Александр Емельяненко намерен помериться силами с всемирно известным Мирко Филиповичем по прозвищу Кро Коп (хорватский полицейский). Именно против него Емельяненко-младший выйдет на ринг в ноябре этого года, сообщает официальный сайт россиянина.
Мирко Кро Коп начал карьеру в кикбоксинге, с 1996 по 2001 годы одержав несколько ярких побед над сильными соперниками. Затем хорват перешёл в смешанные единоборства, где наряду со старшим братом Александра Фёдором Емельяненко заслужил любовь фанатов ММА по всему миру.
«Решив подобрать Александру достойного, сильного со спортивной точки зрения соперника, мы в итоге остановились на кандидатуре Мирко, - сообщил матчмейкинг, руководитель промоушена «Легенда» Руслан Сулейманов. - По нашему мнению, с учётом его популярности, титулованности и стиля, он является наиболее оптимальным вариантом для такого боя. Что касается Александра, нам очень импонирует выраженная им ранее позиция: он не выбирает соперников и готов драться с любым бойцом, которого мы ему предоставим».
Интересно, что А. Емельяненко и Кро Коп уже встречались в далёком 2004 году. Тогда на турнире Pride Conflict Мирко отправил Александра в нокаут на третьей минуте первого раунда. Россиянин проводил тогда лишь свой четвёртый профессиональный бой и впервые проиграл.
«Я рад, что организаторы бойцовского шоу «Легенда» подобрали мне сильного соперника, чьё имя не вызывает сомнений ни у фанатов, ни у профессионалов в этой области. Рад, что появилась такая возможность взять реванш за мой первый проигрыш в профессиональной карьере. На ринге точно будет жарко в ноябре», - отметил Емельяненко.