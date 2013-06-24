Александр Емельяненко сойдётся с Мирко Кро Копом

«Решив подобрать Александру достойного, сильного со спортивной точки зрения соперника, мы в итоге остановились на кандидатуре Мирко, - сообщил матчмейкинг, руководитель промоушена «Легенда» Руслан Сулейманов. - По нашему мнению, с учётом его популярности, титулованности и стиля, он является наиболее оптимальным вариантом для такого боя. Что касается Александра, нам очень импонирует выраженная им ранее позиция: он не выбирает соперников и готов драться с любым бойцом, которого мы ему предоставим».