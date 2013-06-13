На Украине белгородца задержали за нападение на харьковского судью

Posted 13 июня 2013,, 12:10
Published 13 июня 2013,, 12:10
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
О сегодняшнем задержании белгородца на границе со ссылкой на пресс-службу Харьковского погранотряда сообщили сразу несколько украинских СМИ.
У пограничников была информация из милиции, что молодой человек причастен к нападению на судью одного из райсудов города Харькова. Служитель Фемиды при этом получил телесные повреждения, а виновник с места преступления сбежал.
Россиянина передали сотрудникам украинской милиции. Для поимки подозреваемого правоохранители использовали систему «Барьер».
По официально неподтверждённой информации харьковского портала «Дозор», 23-летний белгородец нанёс телесные повреждения судье, который в ночь с 12 на 13 июня принимал участие в драке в кафе «Старгород».