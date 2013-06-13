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Posted 13 июня 2013,, 12:10

Published 13 июня 2013,, 12:10

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

На Украине белгородца задержали за нападение на харьковского судью

13 июня 2013, 12:10
23-летнего жителя Белгорода поймали украинские пограничники в автомобильном пункте пропуска «Журавлёвка». Его подозревают в том, что он избил судью в Харькове.
Сюжет
Граница

О сегодняшнем задержании белгородца на границе со ссылкой на пресс-службу Харьковского погранотряда сообщили сразу несколько украинских СМИ.

У пограничников была информация из милиции, что молодой человек причастен к нападению на судью одного из райсудов города Харькова. Служитель Фемиды при этом получил телесные повреждения, а виновник с места преступления сбежал.

Россиянина передали сотрудникам украинской милиции. Для поимки подозреваемого правоохранители использовали систему «Барьер».

По официально неподтверждённой информации харьковского портала «Дозор», 23-летний белгородец нанёс телесные повреждения судье, который в ночь с 12 на 13 июня принимал участие в драке в кафе «Старгород».

#Новости#Происшествия#Граница#Мария#Судья#Украина#Задержание#Харьков
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