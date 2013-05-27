Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 мая 2013,, 10:01

Published 27 мая 2013,, 10:01

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородским журналистам вручили свидетельства ФСБ

27 мая 2013, 10:01
Полтора десятка представителей четвёртой власти, работающих на территории Белгородской области, прошли курсы при региональном Управлении ФСБ России. Корреспондентов федеральных, областных и городских СМИ, а также будущих журналистов обучили действиям в боевых условиях и при проведении контртеррористических операций.
Сюжет
ФСБ

Напомним, что в первый день состоявшегося 23-24 мая семинара представители спецслужб, власти и СМИ обсудили правовые и этические аспекты деятельности, подробно ознакомились с работой оперативных штабов и пресс-центров в ходе контртеррористической операции или ликвидации чрезвычайной ситуации.

Затем силовики устроили для местных журналистов своеобразные мини-учения, во время которых они отточили свои действия в условиях, приближенных к боевым. Кроме того, акулы пера получили основные навыки оказания первой медицинской помощи при ранениях, освоили матчасть, ознакомившись с принципом действия наиболее распространённых на сегодня мин, взрывных устройств и огнестрельного оружия.

Подытожили семинар стрельбы и полевой обед, подготовленные военнослужащими местной воинской части. По итогам двухдневной подготовки начальник УФСБ России по Белгородской области Олег Южаков вручил журналистам свидетельства об успешном прохождении курсов.

Фото пресс-службы УФСБ по Белгородской области

#Новости#Общество#Денис Объедкин#ФСБ#Терроризм#Журналист#Контртеррористическая операция
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18