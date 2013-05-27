Белгородским журналистам вручили свидетельства ФСБ

Затем силовики устроили для местных журналистов своеобразные мини-учения, во время которых они отточили свои действия в условиях, приближенных к боевым. Кроме того, акулы пера получили основные навыки оказания первой медицинской помощи при ранениях, освоили матчасть, ознакомившись с принципом действия наиболее распространённых на сегодня мин, взрывных устройств и огнестрельного оружия.