Белгородским журналистам вручили свидетельства ФСБ

Posted 27 мая 2013,, 10:01
Published 27 мая 2013,, 10:01
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, что в первый день состоявшегося 23-24 мая семинара представители спецслужб, власти и СМИ обсудили правовые и этические аспекты деятельности, подробно ознакомились с работой оперативных штабов и пресс-центров в ходе контртеррористической операции или ликвидации чрезвычайной ситуации.
Затем силовики устроили для местных журналистов своеобразные мини-учения, во время которых они отточили свои действия в условиях, приближенных к боевым. Кроме того, акулы пера получили основные навыки оказания первой медицинской помощи при ранениях, освоили матчасть, ознакомившись с принципом действия наиболее распространённых на сегодня мин, взрывных устройств и огнестрельного оружия.
Подытожили семинар стрельбы и полевой обед, подготовленные военнослужащими местной воинской части. По итогам двухдневной подготовки начальник УФСБ России по Белгородской области Олег Южаков вручил журналистам свидетельства об успешном прохождении курсов.
Фото пресс-службы УФСБ по Белгородской области