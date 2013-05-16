Оставаться или нет Геннадию Шипулину наставником «Белогорья», решат игроки и спонсоры команды

Posted 16 мая 2013,, 06:31
Published 16 мая 2013,, 06:31
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Я остаюсь при своём мнении. Окончательное решение зависит в первую очередь от ребят, потому что я не могу их бросить. Я их вывел в Лигу чемпионов, там будет особая борьба, пусть они скажут, нужен им Шипулин или нет», - заявил Шипулин «Советскому спорту».
«Есть ещё руководство области, губернатор, спонсоры, и, если даже я сегодня скажу, что ухожу на белом коне, который и так стоит у меня во дворе, и не прислушаюсь к мнению всех этих людей, я буду полным эгоистом», - добавил главный тренер и президент «Белогорья».