Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 мая 2013,, 06:31

Published 16 мая 2013,, 06:31

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Оставаться или нет Геннадию Шипулину наставником «Белогорья», решат игроки и спонсоры команды

16 мая 2013, 06:31
Об этом заявил сам тренер-триумфатор, который ранее говорил, что в случае победы в чемпионате может покинуть тренерский пост. В то же время Шипулин заявляет, что не сможет оставить команду в Лиге чемпионов, если сами волейболисты захотят, чтобы он остался.

«Я остаюсь при своём мнении. Окончательное решение зависит в первую очередь от ребят, потому что я не могу их бросить. Я их вывел в Лигу чемпионов, там будет особая борьба, пусть они скажут, нужен им Шипулин или нет», - заявил Шипулин «Советскому спорту».

«Есть ещё руководство области, губернатор, спонсоры, и, если даже я сегодня скажу, что ухожу на белом коне, который и так стоит у меня во дворе, и не прислушаюсь к мнению всех этих людей, я буду полным эгоистом», - добавил главный тренер и президент «Белогорья».

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Белогорье#Волейбол#Шипулин
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18