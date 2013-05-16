Оставаться или нет Геннадию Шипулину наставником «Белогорья», решат игроки и спонсоры команды

Об этом заявил сам тренер-триумфатор, который ранее говорил, что в случае победы в чемпионате может покинуть тренерский пост. В то же время Шипулин заявляет, что не сможет оставить команду в Лиге чемпионов, если сами волейболисты захотят, чтобы он остался.

Сюжет Белогорье