К 9 Мая в Бессмертный полк внесены имена почти полутысячи белгородцев

Posted 9 мая 2013,, 08:53
Published 9 мая 2013,, 08:53
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Проект, авторами которого выступили в прошлом году журналисты Томска, получил широкий общественный резонанс и был поддержан десятками российских городов на Украине, в Молдове и Казахстане. Сегодня под флагом Бессмертного полка проходят шествия в самых разных точках бывшего СССР. Их участники несут фотографии своих дедов и прадедов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.
В Белгородской области шествие Бессмертного полка было запланировано сегодня в Губкине. Здесь координатором проекта выступил Алексей Шарпило, возглавляющий городское управление молодёжной политики. За достаточно короткий срок в городе металлургов в ряды полка занесены уже более 300 солдат Великой Отечественной, и их число растёт.
В белгородском разделе сайта «Бессмертный полк» на сегодняшний день насчитываются истории почти 100 солдат, присланные жителями Белгорода, Старого Оскола, Борисовского, Корочанского, Ракитянского, Ровеньского районов. Безусловно, это очень мало. Особенно мало для региона, на территории которого находится третье ратное поле России, который будет отмечать в этом году 70-летие Курской битвы. Пока память о своих дедах и прадедах на сайте полка увековечили единицы и десятки наших земляков, а могли сотни и тысячи. Именно поэтому сегодня, к сожалению, шествие полка в Белгороде не состоится.
Тем не менее можно с уверенностью сказать, что начало белгородскому Бессмертному полку положено. За считанные недели рассказы о своих родных, победивших фашизм, подготовили люди самого разного возраста - дети, внуки, правнуки. Большинство историй очень коротки: как оказалось, мы очень мало знаем о своих солдатах.
Но многие белгородцы не поленились освежить собственные воспоминания, расспросить старших родственников, посидеть над семейными фотоальбомами либо заняться поисками нужной информации в Интернете. Стоит отметить поисковую работу Елены Бердниковой, Сергея Смирнова, Светланы Переваловой, Олега Сикарева, Марины Кобзаревой, Елизаветы Налобиной, Татьяны Косицыной, Оксаны Семёновой, Юрия Лазарева, Натальи Макаровой, других земляков. Их развёрнутые рассказы стали достойным украшением сайта полка. Также они уже размещены или будут размещены в ближайшее время в специально созданном разделе «Бессмертный полк» информационного портала «Белру.рф».
Узнавая о ветеранах, работая с поисковыми ресурсами и документами, многие открыли заново судьбу родных людей, узнали совершенно новые, неизвестные страницы их биографии. Так произошло, например, с семьёй Немцевых из Корочанского района. Это ещё одна сторона Бессмертного полка.
Напомним, что проект не имеет никакой политической, идеологической или коммерческой подоплёки. Вступить в него может любой человек, желающий почтить память о своём солдате Великой Отечественной войны. Для этого необходимо самостоятельно разместить информацию в разделе «Запиши деда в полк» белгородской или губкинской страницы сайта «Бессмертный полк». Кроме того, стать участником полка можно, прислав свой рассказ и фотографию по адресу newhot@iabel.ru .
История Бессмертного полка не завершится завтра, 10 мая. Стартовав год назад, проект, по сути, только начинается. Ещё предстоит подвести первые его итоги, проанализировать возможности и перспективы, которые открывает «Бессмертный полк». Например, мы вместе можем создать уникальную, народную Книгу памяти России и Белгородской области - книгу, написанную всеми нами.
В День Победы мы выражаем глубокую благодарность всем людям, ставшим участниками проекта «Бессмертный полк», и ещё раз призываем белгородцев включиться в проект: записывать в полк своих солдат, рассказывать о нём родным и знакомым. Участники полка не должны никому, кроме собственной памяти о родных - воинах Великой Отечественной. Давайте же докажем, что мы достойны этой памяти.
Ярослав Макаров