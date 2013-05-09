К 9 Мая в Бессмертный полк внесены имена почти полутысячи белгородцев

В белгородском разделе сайта «Бессмертный полк» на сегодняшний день насчитываются истории почти 100 солдат, присланные жителями Белгорода, Старого Оскола, Борисовского, Корочанского, Ракитянского, Ровеньского районов. Безусловно, это очень мало. Особенно мало для региона, на территории которого находится третье ратное поле России, который будет отмечать в этом году 70-летие Курской битвы. Пока память о своих дедах и прадедах на сайте полка увековечили единицы и десятки наших земляков, а могли сотни и тысячи. Именно поэтому сегодня, к сожалению, шествие полка в Белгороде не состоится.