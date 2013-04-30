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Posted 30 апреля 2013,, 13:10

Published 30 апреля 2013,, 13:10

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Юрий Седых возвращается домой

30 апреля 2013, 13:10
30 апреля майора курской полиции Юрия Седых выписали после курса лечения из Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа.

С выздоровлением отважного полицейского, поймавшего белгородского стрелка Сергея Помазуна, поздравили заместитель мэра Белгорода по социальной и внутренней политике Александр Гармашев и заместитель начальника УМВД России по Белгородской области Олег Мантулин.

Сегодня же Юрий Седых вместе с супругой вернётся в Курск, где будет оставаться под наблюдением врачей. Президент России подписал указ о награждении полицейского орденом Мужества, а распоряжением мэра Белгорода Ю. Седых получит денежное поощрение 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Юрий седых#Белгородский стрелок
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