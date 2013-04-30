Юрий Седых возвращается домой

Сегодня же Юрий Седых вместе с супругой вернётся в Курск, где будет оставаться под наблюдением врачей. Президент России подписал указ о награждении полицейского орденом Мужества, а распоряжением мэра Белгорода Ю. Седых получит денежное поощрение 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации.