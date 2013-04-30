Юрий Седых возвращается домой

Posted 30 апреля 2013,, 13:10
Published 30 апреля 2013,, 13:10
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
С выздоровлением отважного полицейского, поймавшего белгородского стрелка Сергея Помазуна, поздравили заместитель мэра Белгорода по социальной и внутренней политике Александр Гармашев и заместитель начальника УМВД России по Белгородской области Олег Мантулин.
Сегодня же Юрий Седых вместе с супругой вернётся в Курск, где будет оставаться под наблюдением врачей. Президент России подписал указ о награждении полицейского орденом Мужества, а распоряжением мэра Белгорода Ю. Седых получит денежное поощрение 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации.