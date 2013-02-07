Депутат Госдумы РФ обсудил в Белгороде новый закон об образовании

Posted 7 февраля 2013, 08:14
Published 7 февраля 2013, 08:14
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
На встрече обсуждалась тема внесения необходимых изменений в действующее законодательство в сфере высшего профессионального образования. В частности, шла речь о новом Законе «Об образовании», который вступает в силу 1 сентября 2013 года.
«Закон значительно расширит финансово-хозяйственные полномочия автономных образовательных учреждений, к которым относится НИУ «БелГУ», и мы должны в полной мере использовать новые возможности для развития университета», - отметил на встрече Олег Полухин.