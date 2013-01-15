Доблестному РЖД посвящается

Posted 15 января 2013,, 09:25
Published 15 января 2013,, 09:25
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Разные подарки бывают на Рождество... Доблестные работники отделения ОАО «Российские железные дороги» в г. Белгороде преподнесли нашей семье вот такой...
Дело в том, что моя дочь, студентка 1-го курса МГУ, уезжая в Москву на первую в своей жизни студенческую сессию (приехав накануне домой, в Белгород, к родителям на новогодние праздники), оказалась выброшенной проводниками из поезда на перрон прямо в Рождественскую ночь.
Электронный билет на поезд № 220 Белгород - Москва, отправлением 06.01.2013 в 21:40, вагон 15-й, место 003-е, был приобретён 2 января 2013 года по Интернету через «Личный кабинет» на сайте http://www.rzd.ru/, и произведена электронная регистрация. Это означает, если верить информации на вышеуказанном сайте ОАО «РЖД», что для посадки в поезд достаточно явиться к вагону с паспортом (или иным документом, указанном при оформлении электронного билета). Подозревая, что в нашей стране «без бумажки...», в общем иногда бывает непросто, мы решили явиться на посадку, захватив с собой ещё и распечатку бланка заказа электронного билета на поезд, где было чётко указано: «Электронная регистрация пройдена».
Вечер отъезда...Рождественский сочельник...Собраны нехитрые студенческие пожитки, заботливо упакованы передачки с продуктами, чтобы ребёнок не голодал во время ответственной, первой в его жизни сессии в таком серьёзном вузе, как МГУ... Даны родительские наставления... И вот мы, взволнованные родители, стоим у вагона поезда задолго до его отправления. Дочь предъявляет проводнику паспорт, распечатку бланка заказа электронного билета (зачем-то), проводник даёт добро на посадку. Я уточняю у проводника (на будущее), обязательна ли распечатка или достаточно паспорта при посадке в поезд, проводник подтверждает, что достаточно паспорта. Мы заходим в купе, помогаем ребёнку обустроиться - найти постельные принадлежности, заправить постель. Времени до отправления ещё много - больше 20 минут... Дочь достаёт учебники и конспекты, чтобы ещё раз перед экзаменом повторить «этот ужасный матан». Я уточняю у проводника, оснащён ли вагон кондиционером, обсуждаем особенности дополнительных поездов, я прошу «приглядеть за девочкой - первый раз едёт одна - ребёнок же ещё совсем». Минут за 5 до отправления мы с отцом выходим на перрон, я уже украдкой смахиваю слезу... И тут, буквально за минуту до отправления поезда, мы замечаем какое-то движение в купе - наш ребёнок одевается, хватает под мышку учебники и конспекты, комкает в руке паспорт с распечаткой электронного билета и со своей сумкой появляется в дверях вагона... Мы ничего не понимаем - вот-вот поезд тронется... Ребёнка высаживают на перрон... Слышны обрывки слов проводников: «Нет в списках ...» На вопрос «А как же электронная регистрация?!» следует ошеломительный ответ: «А она у вас пройдена не до конца! Чё стоите? Бегите покупайте билет на следующий за нами поезд, он уже через полчаса прибывает!» Поезд трогается... Какая-то женщина пытается заскочить уже почти на ходу в вагон, но ей кричат проводники: «Вас нет в списках электронной регистрации! Вы готовы ещё раз оплатить стоимость билета?!», она всё же заскакивает в вагон, её пытаются высадить...
Сюр в Рождественскую ночь...
Мы бежим в кассы вокзала, засовывая на ходу в сумку листочки с дочкиными конспектами, в голове стучит: «А если б мы не провожали её до отхода поезда? Это нам ещё, наверное, очень сильно повезло - а вдруг бы её высадили в ночь где-нибудь на полустанке?»
В кассе долго оформляют возврат билета, говорят, что вот если бы у нас не было электронной регистрации, то деньги нам бы сразу вернули, а так - пишите заявление на возврат и отправляйте письмом в Воронеж, в отдел продаж ОАО «РЖД». (Значит, электронная регистрация всё же была оформлена правильно?) И вообще, не надо вот это вот умничать и приобретать билеты через Интернет - «ой, там столько неразберихи!» - вы вот как-то так, по-старинке, покупайте билеты в кассах. В соседнем окошке кассы - толпа, крики на тему всё тех же пресловутых списков...
В общем, билет на другой поезд куплен (потеря в стоимости плацкарты при возврате, на разнице в ценах на фирменный поезд и призрачная надежда на то, что когда-нибудь отдел продаж ОАО «РЖД» в г. Воронеже вернёт на карту хотя бы часть стоимости билета), мы бежим, чтобы успеть посадить дочь в тот же 15-й вагон и на 003-е место уже другого, фирменного поезда... Рождественская ночь... Крупными хлопьями падает снег... Православные россияне отмечают Рождество Христово... И только мы по воле работников доблестного ОАО «РЖД», под звуки марша «Прощание славянки» стоим ошарашенные на перроне белгородского вокзала и зарекаемся быть клиентами этого славного холдинга... Благо, стоимость билетов на поезд теперь уже сравнима со стоимостью билета на самолёт. Может, на авиалиниях работники не так явно саботируют внедрение прогрессивных онлайн-технологий. И ещё надежда, что когда-нибудь цивилизация коснётся даже самых отсталых уголков и отделений ОАО «РЖД».