Доблестному РЖД посвящается

Вечер отъезда...Рождественский сочельник...Собраны нехитрые студенческие пожитки, заботливо упакованы передачки с продуктами, чтобы ребёнок не голодал во время ответственной, первой в его жизни сессии в таком серьёзном вузе, как МГУ... Даны родительские наставления... И вот мы, взволнованные родители, стоим у вагона поезда задолго до его отправления. Дочь предъявляет проводнику паспорт, распечатку бланка заказа электронного билета (зачем-то), проводник даёт добро на посадку. Я уточняю у проводника (на будущее), обязательна ли распечатка или достаточно паспорта при посадке в поезд, проводник подтверждает, что достаточно паспорта. Мы заходим в купе, помогаем ребёнку обустроиться - найти постельные принадлежности, заправить постель. Времени до отправления ещё много - больше 20 минут... Дочь достаёт учебники и конспекты, чтобы ещё раз перед экзаменом повторить «этот ужасный матан». Я уточняю у проводника, оснащён ли вагон кондиционером, обсуждаем особенности дополнительных поездов, я прошу «приглядеть за девочкой - первый раз едёт одна - ребёнок же ещё совсем». Минут за 5 до отправления мы с отцом выходим на перрон, я уже украдкой смахиваю слезу... И тут, буквально за минуту до отправления поезда, мы замечаем какое-то движение в купе - наш ребёнок одевается, хватает под мышку учебники и конспекты, комкает в руке паспорт с распечаткой электронного билета и со своей сумкой появляется в дверях вагона... Мы ничего не понимаем - вот-вот поезд тронется... Ребёнка высаживают на перрон... Слышны обрывки слов проводников: «Нет в списках ...» На вопрос «А как же электронная регистрация?!» следует ошеломительный ответ: «А она у вас пройдена не до конца! Чё стоите? Бегите покупайте билет на следующий за нами поезд, он уже через полчаса прибывает!» Поезд трогается... Какая-то женщина пытается заскочить уже почти на ходу в вагон, но ей кричат проводники: «Вас нет в списках электронной регистрации! Вы готовы ещё раз оплатить стоимость билета?!», она всё же заскакивает в вагон, её пытаются высадить...