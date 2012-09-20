Пенсионный фонд России определит лучших страхователей

Победители будут определяться в четырёх категориях: среди предприятий с численностью работников от 500, от 100 до 500 и до 100 человек. Кроме того, отдельно будут оцениваться индивидуальные предприниматели, имеющие наёмных работников. Главные критерии конкурса — порядочность в отношении пенсионных выплат, безошибочный учёт и полная уплата страховых взносов, своевременная регистрация всех работников в системе обязательного пенсионного страхования.