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Posted 20 сентября 2012,, 05:59

Published 20 сентября 2012,, 05:59

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Пенсионный фонд России определит лучших страхователей

20 сентября 2012, 05:59
Управление Пенсионного фонда РФ по Белгородской области объявляет о начале третьего Всероссийского конкурса «Лучший страхователь по обязательному медицинскому страхованию — 2012».
Сюжет
Конкурс

Как сообщают в ведомстве, главная цель конкурса напомнить работодателям о необходимости полных и своевременных взносов в пенсионную систему России. Чем ответственнее предприятия и организации будут относиться к этому вопросу, тем качественнее будет пенсионное обеспечение россиян.

Победители будут определяться в четырёх категориях: среди предприятий с численностью работников от 500, от 100 до 500 и до 100 человек. Кроме того, отдельно будут оцениваться индивидуальные предприниматели, имеющие наёмных работников. Главные критерии конкурса — порядочность в отношении пенсионных выплат, безошибочный учёт и полная уплата страховых взносов, своевременная регистрация всех работников в системе обязательного пенсионного страхования.

Итоги конкурса подведут в мае 2013 года. Организаторы имеют основания рассчитывать на его представительность и массовость: в 2011 году в акции приняли участие около 6,8 миллиона работодателей со всей России, 96 тысяч страхователей представили Белгородскую область.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Пенсионный фонд#Конкурс#Социальное страхование
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