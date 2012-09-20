Пенсионный фонд России определит лучших страхователей

Posted 20 сентября 2012,, 05:59
Published 20 сентября 2012,, 05:59
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщают в ведомстве, главная цель конкурса напомнить работодателям о необходимости полных и своевременных взносов в пенсионную систему России. Чем ответственнее предприятия и организации будут относиться к этому вопросу, тем качественнее будет пенсионное обеспечение россиян.
Победители будут определяться в четырёх категориях: среди предприятий с численностью работников от 500, от 100 до 500 и до 100 человек. Кроме того, отдельно будут оцениваться индивидуальные предприниматели, имеющие наёмных работников. Главные критерии конкурса — порядочность в отношении пенсионных выплат, безошибочный учёт и полная уплата страховых взносов, своевременная регистрация всех работников в системе обязательного пенсионного страхования.
Итоги конкурса подведут в мае 2013 года. Организаторы имеют основания рассчитывать на его представительность и массовость: в 2011 году в акции приняли участие около 6,8 миллиона работодателей со всей России, 96 тысяч страхователей представили Белгородскую область.