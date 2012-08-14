У православных христиан начался Успенский пост

Успенский пост дошёл до нас с древних времён христианства и считается временем особого почитания Богородицы. Ещё в беседе Льва Великого, произнесённой им около 450 года, мы находим ясное указание на Успенский пост: «Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так, для весны весенний пост - в Четыредесятницу, для лета летний - в Пятидесятницу (Петров пост - прим. ред.), для осени осенний - в седьмом месяце (Успенский - прим. ред.), для зимы - зимний (Рождественский - прим. ред.)».