У православных христиан начался Успенский пост

Posted 14 августа 2012,, 08:29
Published 14 августа 2012,, 08:29
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Успенский пост - самый короткий из многодневных - начинается 14, а заканчивается 28 августа. Он наступает через месяц после Петрова поста и установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери.
Успенский пост дошёл до нас с древних времён христианства и считается временем особого почитания Богородицы. Ещё в беседе Льва Великого, произнесённой им около 450 года, мы находим ясное указание на Успенский пост: «Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так, для весны весенний пост - в Четыредесятницу, для лета летний - в Пятидесятницу (Петров пост - прим. ред.), для осени осенний - в седьмом месяце (Успенский - прим. ред.), для зимы - зимний (Рождественский - прим. ред.)».
Окончательное установление Успенского поста произошло на Константинопольском Соборе 1166 года, проходившем под председательством патриарха Луки. Здесь было подтверждено, что все православные христиане согласно с древними уставами должны соблюдать Богородичный пост с 1 по 15 августа (по старому стилю).
Особенность этого поста в том, что его словно обрамляют три праздника, три Спаса: медовый Спас (или Спас Всемилостивый), яблочный Спас (Преображение Господне) и Спас Нерукотворный (перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа). Кроме того, Успенский пост наравне с постом Великим по сложившейся православной традиции особенно строг к развлечениям: в императорской России даже гражданские законы запрещали во время Великого и Успенского постов публичные маскарады, зрелища, спектакли.
Зато в народе Успенский пост неразрывно связан со сбором урожая. Именно поэтому два Спаса носят названия Медового и Яблочного. В эти дни в храмах к праздничному чину Богослужения добавляются молебны, на которых православные получают благословение на употребление в пищу даров уходящего лета.